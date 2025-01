Emerytura olimpijska. Od 1 kwietnia 2025 r. rozszerzeniu ulegnie katalog osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia. Nowelizacja z podpisem prezydenta Andrzeja Dudy. Czym jest tzw. emerytura olimpijska?

We wtorek, 7 stycznia 2025 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 grudnia 2024 roku o zmianie ustawy o sporcie. Nowela rozszerza katalog osób uprawnionych do tak zwanej emerytury olimpijskiej.

Emerytura olimpijska. Od 1 kwietnia 2025 r. rozszerzony katalog osób uprawnionych do pobierania tego świadczenia

Celem nowelizacji ustawy o sporcie - jak już wyżej zostało wspomniane - jest rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do tzw. emerytury olimpijskiej. Rozszerzono art. 36 ust. 1 katalogu osób uprawnionych do świadczenia pieniężnego (tzw. „emerytury olimpijskiej”) ze środków budżetu państwa o reprezentantów Polski, którzy zdobyli medal na odbywających się w latach 1986 – 2001 Igrzyskach Dobrej Woli. Ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2025 r. W uzasadnieniu do nowelizacji wskazano, że Igrzyska Dobrej Woli (Goodwill Games) były międzynarodowymi zawodami sportowymi, które odbywały się od 1986 do 2001 roku. Zostały zainicjowane przez amerykańskiego magnata medialnego Teda Turnera jako odpowiedź na polityczne napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, które doprowadziły do bojkotów Igrzysk Olimpijskich w 1980 roku w Moskwie i w 1984 roku w Los Angeles. Miały na celu promowanie przyjaźni i zrozumienia między narodami poprzez sport, w duchu dobrej woli i współpracy. Dodano także, że obecnie tzw. emeryturę olimpijską otrzymuje 602 sportowców.

Kto będzie mógł się starać o tzw. emeryturę olimpijską po 1 kwietnia 2025 r.?

Zgodnie z nowelizacją ustawy o sporcie, o tzw. emeryturę olimpijską będzie mogło się starać dodatkowe 26 osób. Poniżej prezentujemy listę osób, które zyskają prawo do świadczenia:

1. Joanna Burzyńska (żeglarstwo)

2. Ewa Kasprzyk (lekkoatletyka)

3. Andrzej Basik (judo)

4. Wiesław Błach (judo)

5. Piotr Krukowski (podnoszenie ciężarów)

6. Wanda Panfil (lekkoatletyka)

7. Grzegorz Myszkowski (żeglarstwo)

8. Aneta Arak-Goska (judo)

9. Elżbieta Urbańczyk-Baumann (kajakarstwo)

10. Barbara Hajcel (kajakarstwo)

11. Katarzyna Skorupińska (gimnastyka artystyczna)

12. Piotr Rysiukiewicz (lekkoatletyka)

13. Tomasz Czubak (lekkoatletyka)

14. Piotr Haczek (lekkoatletyka)

15. Robert Maćkowiak (lekkoatletyka)

16. Dorota Siudek [Zagórska] (łyżwiarstwo figurowe)

17. Mariusz Siudek (łyżwiarstwo figurowe)

18. Bartosz Kizierowski (pływanie)

19. Paweł Najdek (podnoszenie ciężarów)

20. Krystyna Zabawska [Danilczyk] (lekkoatletyka)

21. Iwona Kowalewska [Dąbrowska] (5-bój nowoczesny)

22. Anna Bajan [Szteyn] (5-bój nowoczesny)

23. Barbara Kotowska-Skrzypaszek (5-bój nowoczesny)

24. Wiesław Chmielewski (5-bój nowoczesny)

25. Paweł Olszewski (5-bój nowoczesny)

26. Piotr Maciaszczyk (5-bój nowoczesny)

Emerytura olimpijska: co to?

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, świadczenie pieniężne, tzw. emerytura olimpijska, przysługuje reprezentantom Polski:

1) na igrzyskach olimpijskich,

1a) na olimpiadzie szachowej,

2) zakwalifikowanym na igrzyska olimpijskie odbywające się w 1984 r. w Los Angeles, którzy wzięli udział w zawodach "Przyjaźń 84",

3) zakwalifikowanym na igrzyska paralimpijskie lub zawody sportowe osób niepełnosprawnych odbywające się przed 1992 r., będące odpowiednikiem igrzysk paralimpijskich,

4) zakwalifikowanym na igrzyska głuchych lub zawody sportowe odbywające się przed 2001 r., będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

By takowe świadczenie otrzymać, należy spełniać określone warunki. Świadczenie to przysługuje osobie, która zdobyła co najmniej jeden medal na zawodach sportowych wymienionych powyżej, ukończyła 40. rok życia, nie uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polski związek sportowy, ma obywatelstwo polskie, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także nie była karana dyscyplinarnie za doping w sporcie dyskwalifikacją w wymiarze jednostkowym większym niż 24 miesiące lub więcej niż raz bez względu na jej jednostkowy wymiar. Świadczenie przysługujące w danym roku budżetowym ustalane jest na podstawie kwoty bazowej dla członków korpusu służby cywilnej, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa, przy uwzględnieniu mnożnika kwoty bazowej w wysokości 1,8.

