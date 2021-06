Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

Profilaktyka 40 PLUS 2021

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. Minister Adam Niedzielski dziś podpisał rozporządzenie dotyczące programu „Profilaktyka 40 PLUS”, które przeszło proces konsultacji publicznych. By zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć do lekarzy specjalistów.

Społeczeństwo, które nie dba należycie o swoje zdrowie, trudniej przechodzi przez epidemię, taką jak epidemia koronawirusa, z którą obecnie mamy do czynienia. Większa liczba hospitalizacji czy poważnych komplikacji to często efekt kumulacji chorób, na które cierpi pacjent, będąc tego nieświadomym. „Profilaktyka 40 PLUS” ma więc pomóc w odbudowie zdrowia po epidemii, ale też przygotować Polaków na tego typu wydarzenia w przyszłości. Dlatego zadbajmy o nasze zdrowie i skorzystajmy z zaproponowanego projektu profilaktyki - podkreśla szef resortu zdrowia.

Aby skorzystać z pakietu badań, należy wypełnić ankietę umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), która pozwoli na ocenę czynników ryzyka. Dzięki temu zostanie wygenerowane zlecenie pakietu badań odpowiedniego dla płci.

Dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP, przewidziane jest wsparcie przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej.

Każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.

Profilaktyka 40 plus - trzy pakiety badań

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.

Po uzgodnieniach i konsultacjach publicznych rozporządzenia w sprawie programu „Profilaktyka 40 PLUS” ministerstwo zdrowia zdecydowało się delikatnie skorygować pakiet badań diagnostycznych. Zamiast badania poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c (w pakiecie pozostaje badanie stężenia glukozy), wprowadzono badania pozwalające ocenić funkcje wątroby (AlAT, AspAT, GGTP, tzw. enzymy wątrobowe). Jeśli wyniki tych badań będą nieprawidłowe, wtedy będzie można rozpocząć dalszą diagnostykę lub leczenie w kierunku stłuszczenia wątroby, uszkodzeń polekowych lub zapalenia wątroby.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy

ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)

kreatynina

badanie ogólne moczu

kwas moczowy

krew utajona w kale

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał:

morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

stężenie glukozy

ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wątrobowe)

kreatynina

badanie ogólne moczu

kwas moczowy

krew utajona w kale

PSA (badanie w kierunku raka prostaty)

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn:

pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI)

ocena miarowości rytmu serca

Profilaktyka 40 plus - kiedy można zrobić badania?

Program „Profilaktyka 40 PLUS” będzie realizowany od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

Aby zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, także od 1 lipca do końca 2021 r. zostaną zniesione limity przyjęć. Dzięki temu pacjenci będą mogli szybciej dostać się do specjalisty lub na specjalistyczne badania diagnostyczne.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia