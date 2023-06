Podwyżki dla lekarzy rezydentów od 1 lipca. 8308 zł i 9063 zł [projekt rozporządzenia]

Wynagrodzenie lekarza rezydenta w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosić 8308 zł, a po dwóch latach – 9063 zł.

Lekarze otrzymają podwyżki z mocą wsteczną od 1 lipca 2023 r.

Jak obliczono nowe wynagrodzenie lekarzy rezydentów?

W 2023 r. najniższe wynagrodzenie zasadnicze, będące podstawą do ustalenia koniecznej podwyżki jest iloczynem współczynnika pracy właściwego dla lekarza albo lekarza dentysty, bez specjalizacji (1,19) oraz kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za 2022 r. (6 346,15 zł). W związku z tym, w bieżącym roku stanowi

kwotę 7552 zł.

Dla zachowania przewidzianego ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty rzeczywistego różnicowania wynagrodzeń, w zależności od roku odbywania specjalizacji oraz od obecności danej specjalizacji na liście dziedzin uznanych za priorytetowe przyjmuje się, że do ustalenia pozostałych wynagrodzeń zastosowane zostaną

dodatkowo poniższe mnożniki:

1) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,0;

2) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w dziedzinie medycyny niezaliczanej do dziedzin priorytetowych – mnożnik 1,03;

3) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację w pierwszych dwóch latach rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,1;

4) lekarze i lekarze dentyści odbywający specjalizację po drugim roku rezydentury w priorytetowej dziedzinie medycyny – mnożnik 1,2.

Podwyżki dla neurologów

Neurologia uzyskuje status dziedziny priorytetowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia

priorytetowych dziedzin medycyny.

Dlatego lekarze odbywający już specjalizację w dziedzinie neurologii, od 1 lipca 2023 r. nabędą prawo do wynagrodzenia właściwego dla dziedziny priorytetowej.

MZ zakłada zwiększenie liczby finansowanych rezydentur w dziedzinie neurologii do ok. 700, podczas gdy obecnie jest to mniej niż 600

etatów.

Lekarze dentyści

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż te wskazane jako priorytetowe, w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosić 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7779 zł.

Podwyżki dla rezydentów - podstawa prawna

Projekt z dnia 19 czerwca 2023 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia ………… 2023 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury



Na podstawie art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1731, 1733, 2731 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605 i 650) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty

odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach:

1) anestezjologia i intensywna terapia,

2) chirurgia dziecięca,

3) chirurgia ogólna,

4) chirurgia onkologiczna,

5) choroby wewnętrzne,

6) choroby zakaźne,

7) geriatria,

8) hematologia,

9) kardiologia dziecięca,

10) medycyna paliatywna,

11) medycyna ratunkowa,

12) medycyna rodzinna,

13) neonatologia,

14) neurologia,

15) neurologia dziecięca,

16) onkologia i hematologia dziecięca,

17) onkologia kliniczna,

18) patomorfologia,

19) pediatria,

20) psychiatria,

21) psychiatria dzieci i młodzieży,

22) radioterapia onkologiczna,

23) stomatologia dziecięca

– w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 8308 zł, po dwóch

latach zatrudnienia w tym trybie – 9063 zł.

§ 2. Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i lekarza dentysty odbywającego daną specjalizację w dziedzinach medycyny innych niż wymienione w § 1 w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury wynosi 7552 zł, a po dwóch latach zatrudnienia w tym trybie – 7779 zł.

§ 3. Lekarze dentyści, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ortodoncji w trybie rezydentury przed dniem 1 lipca 2020 r., zachowują prawo do otrzymywania wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa w art. 16j ust. 2b pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w wysokości określonej w § 1 dla lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie

rezydentury w dziedzinie priorytetowej, do dnia zakończenia odbywania tego szkolenia w tym trybie.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury (Dz. U. poz. 1579).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą

od dnia 1 lipca 2023 r.

MINISTER ZDROWIA