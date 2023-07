E-recepty. W dwa dni 283 lekarzy próbowało przekroczyć granicę 300 recept dla więcej niż 80 pacjentów w ciągu tylko 10 godzin swojej pracy. Większość to pracownicy tzw. receptomatów. Rekordzista chciał wystawić w dwa dni 60 tys. recept – poinformował w środę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Doniesienie do prokuratury w sprawie lekarzy wystawiających e-recepty

E-recepty. "Czy to jeszcze medycyna, czy już tylko biznes. Zdrowie, nie biznes" – napisał na Twitterze szef MZ.

30 czerwca minister zdrowia poinformował, że podpisał doniesienie do prokuratury w sprawie 10 lekarzy, którzy dopuścili się co najmniej pięciu przestępstw w związku z wystawieniem e-recept.

"Dziś podpisałem doniesienie do prokuratury, w którym wskazałem na 10 lekarzy, którzy naszym zdaniem, zdaniem naszych prawników, dopuścili się przynajmniej pięciu przestępstw" – poinformował. Niedzielski podkreślił, że w ciągu roku wystawili oni od 100 do 400 tys. recept. Oznacza to – jak wskazał – że dziennie wystawiali oni od blisko trzystu do ponad tysiąca recept.

Przestępstwa, o których mowa w doniesieniu, to – jak powiedział – fałszerstwo intelektualne, czyli poświadczenie nieprawdy w związku z niewykonanym badaniem, oszustwa – bo część tych recept jest refundowana, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia publicznego na masową skalę, narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia i ułatwienie dostępu do środków odurzających.

Będą ograniczenia w wystawianiu e-recept

Poinformował też o wprowadzeniu ograniczenia liczby wystawianych recept. W ciągu 10 godzin pracy lekarz będzie mógł wystawić maksymalnie ok. 300 e-recept 80 pacjentom.

Dodał, że MZ kończy przygotowanie rozporządzenia, które ograniczy liczbę wystawianych recept na leki psychotropowe przy pomocy platform internetowych. "Te recepty będą musiały być poprzedzone konsultacją – jeżeli upłynął dłuższy czas od wizyty lekarskiej" – zaznaczył.

Szef MZ zapytany, czy istnieje możliwość, że e-recepty zostaną w ogóle zlikwidowane, zaprzeczył.

"E-recepta jest ogromnym udogodnieniem dla obywateli. Liczba wystawionych recept to już dziesiątki czy setki milionów – mówimy tutaj o miliardach wystawionych recept. Łatwość jej użytkowania, brak możliwości zgubienia to są wszystko zalety" – zapewnił Niedzielski. (PAP)

Autorka: Agata Zbieg

agz/ joz/

