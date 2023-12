UNICEF alarmuje: jest 3 tys. procent więcej zachorowań na odrę!

UNICEF alarmuje, że od początku roku w Europie i Azji Środkowej odnotowano ponad 30 tys. potwierdzonych zachorowań na odrę, podczas gdy w ubiegłym roku było to zaledwie 909 przypadków.

Odra osłabia układ odpornościowy

Skąd takie duże liczby? "Obserwowany w niektórych regionach spadek wyszczepialności powoduje jednak powstawanie luk w odporności i w konsekwencji prowadzi do gwałtownie rosnącej skali zachorowań" - podkreślono w piątkowym komunikacie UNICEF.

Organizacja przypomina, że odra to groźna choroba, która ma druzgocący wpływ na zdrowie dzieci, czasami nawet ze skutkiem śmiertelnym. Powoduje długotrwałe osłabienie układu odpornościowego ich organizmów, czyniąc je bardziej podatnymi na inne choroby zakaźne, w tym zapalenie płuc.

"Trend obserwowany w Europie i Azji Środkowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy może się jeszcze pogłębiać, bo tylko między październikiem a listopadem tego roku liczba przypadków odry w tych regionach prawie się podwoiła" - podkreśla UNICEF.

Gdzie jest najwięcej przypadków odry? W regionie Europy i Azji Środkowej najwięcej zachorowań na odrę w tym roku zarejestrowano w Kazachstanie – 13 254 przypadków, zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi. W Kirgistanie zanotowano 3 811 zachorowań, a w Rumunii, która w zeszłym tygodniu ogłosiła krajowy wybuch epidemii odry, 1 855 zachorowań.

Winny brak szczepień

UNICEF wskazuje, że wzrost liczby przypadków odry można przypisać spadkowi zasięgu szczepień w całym regionie. "Do spadku popytu na szczepionki przyczyniły się dezinformacja i nieufność, dodatkowo podsycane nastrojami podczas i po pandemii COVID-19, zakłócenia w usługach zdrowotnych i słabe systemy podstawowej opieki zdrowotnej. W konsekwencji najnowsze dane szacunkowe pokazują, że 931 tys. dzieci w Europie i Azji Środkowej nie zostało całkowicie lub częściowo objętych rutynowymi szczepieniami w latach 2019-2021. Wskaźnik szczepień pierwszą dawką przeciwko odrze spadł z 96 proc. w 2019 r. do 93 proc. w 2022. Ponieważ dzieci, których to dotyczy, przekroczyły wiek rutynowego podawania szczepionek, konieczne jest podjęcie specjalnych wysiłków, aby zapewnić, że nadrobią te zaległości" - podkreśla UNICEF.

Autorka: Agata Zbieg

agz/ mir/

