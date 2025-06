Forum Liderów PPP z Wielkim Medalem Senatu. Dziesięć lat promocji partnerstwa publiczno-prywatnego

Jubileuszowa, dziesiąta edycja Forum Liderów PPP, która odbyła się w Warszawie, stała się okazją do podsumowania dekady promocji partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Gościem honorowym wydarzenia był senator Adam Szejnfeld – inicjator jednej z najbardziej nowoczesnych ustaw o PPP w Europie. Z jego inicjatywy, przy poparciu senatorów zaangażowanych w rozwój PPP, Senat Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował Forum Wielkim Medalem Senatu. Wyróżnienie odebrała prezes Kamila Król, doceniona za wieloletnie zaangażowanie w popularyzację idei partnerstwa publicznego i prywatnego oraz skuteczne wdrażanie przepisów ustawy o PPP.

„Przyszłość PPP w Polsce”

„Przyszłość PPP w Polsce”, pod takim hasłem 16 czerwca 2025 roku w Warszawie odbyło się X Forum Liderów PPP. W jubileuszowej, dziesiątej edycji wydarzenia udział wzięli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, eksperci oraz reprezentanci sektora prywatnego. Gościem honorowym Forum był senator Adam Szejnfeld – inicjator ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym z 2008 roku, uznawany za „ojca PPP” w Polsce. Wśród gości zaproszonych był także Maciej Żywno, wicemarszałek Senatu RP oraz pani senator Joanna Sekuła, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. PPP.

Konferencję otworzył senator Szejnfeld, który w swoim wystąpieniu podkreślił, że choć PPP w Polsce funkcjonuje już ponad 15 lat, wciąż nie wykorzystuje się jego pełnego potencjału.

„Obserwuję rozwój PPP od 2009 roku, kiedy weszła w życie nowoczesna ustawa. Cieszy mnie, że PPP się utrzymało, ale martwi mnie niski poziom rozwoju tej formuły w Polsce. Potrzebujemy nie kilku, lecz kilkuset projektów rocznie” – mówił.

Do tej pory zawarto 204 umowy PPP o łącznej wartości około 10 mld zł, z czego aż 90% podpisały jednostki samorządu terytorialnego. Jak wskazał senator, największy spadek liczby umów odnotowano w latach 2022–2023, jednak od 2024 roku widoczny jest wyraźny wzrost.

„Jeśli chcemy, by PPP realnie wspierało rozwój kraju, konieczne jest zwiększenie jego skali. Potrzebujemy nie tylko aktywności samorządów, ale także większego zaangażowania sektora prywatnego” – apelował senator.

„To właśnie prywatni inwestorzy powinni częściej wychodzić z inicjatywą. Znają potrzeby lokalnych społeczności, dysponują technologią i kapitałem. Teraz muszą jeszcze mieć odwagę i determinację, by proponować projekty partnerskie” – dodał.

PPP to nie tylko model finansowania

Szejnfeld podkreślił także, że PPP to nie tylko model finansowania, ale przede wszystkim sposób efektywnego zarządzania ryzykiem i jakością realizacji inwestycji. W jego ocenie przyszłością PPP w Polsce poza inwestycjami w infrastrukturę, powinny być także m.in. inwestycje na rzecz obronności oraz w transformację energetyczną.

„To są obszary o znaczeniu strategicznym dla państwa – wymagają ogromnych nakładów, których sektor publiczny sam nie udźwignie. Przynajmniej część tych projektów powinna zostać zrealizowana w formule partnerstwa”.

„Wciąż pokutuje mit, że PPP jest trudne, ryzykowne, skomplikowane. Musimy to przełamać. Potrzebujemy uproszczonych procedur, standardowych dokumentów, a także centralnego funduszu, który wesprze przygotowanie projektów – analiz, dokumentacji, oceny ryzyka – ocenił.

Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno zwrócił uwagę na problem tzw. projektów quasi-PPP – realizowanych poza ustawową formułą, co budzi nieufność samorządów i inwestorów.

„Musimy jasno zdefiniować, czym jest PPP, a czym nie jest. Niejasności prawne i zbyt skomplikowane procedury odstraszają partnerów publicznych. Potrzebujemy przejrzystego i stabilnego otoczenia prawnego, które zachęci do korzystania z tej formuły” – podkreślił.

Senator Joanna Sekuła, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. PPP, podkreśliła, że dla wielu samorządów PPP może być jedynym sposobem realizacji niezbędnych inwestycji w sytuacji coraz trudniejszego dostępu do funduszy unijnych i krajowych.

„Kiedy pieniądz publiczny jest trudno dostępny, wtedy otwierają się drzwi dla prywatnego kapitału. Ale samorządy muszą wiedzieć, jak z niego skorzystać – potrzebują wsparcia, edukacji i doradztwa” – mówiła.

Termomodernizacji 24 budynków w Sosnowcu jako dowód

Przywołała przykład udanego projektu termomodernizacji 24 budynków w Sosnowcu jako dowód na to, że PPP może być efektywnym narzędziem realizacji celów rozwojowych.

„PPP to nie tylko sposób na zdobycie środków. To również możliwość przyciągnięcia inwestora, który działa długofalowo, wnosi wiedzę, technologię i organizację. To prawdziwa wartość dodana dla rozwoju lokalnego” – zaznaczyła.

Forum składało się z dwóch głównych części. W pierwszej uczestnicy dyskutowali o kierunkach rozwoju PPP w Polsce, czerpiąc inspiracje z doświadczeń innych krajów europejskich oraz analizując polskie przykłady sukcesu. Druga część poświęcona była tematowi: „Między interesem publicznym a prywatnym zyskiem – jak znaleźć równowagę?”.

Od 2016 roku Forum Liderów PPP stanowi platformę dialogu i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami administracji, biznesu, instytucji finansowych i ekspertów. Celem wydarzenia jest promocja wiedzy o PPP, wskazywanie na korzyści tej formuły przy realizacji projektów strategicznych dla społeczności lokalnych oraz wspieranie współpracy międzysektorowej.

Maksymilian Ryżek

Sekretarz Rady Programowej

Asystent Senatora