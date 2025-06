Podwyżki w ochronie zdrowia: Ministra Izabela Leszczyna ogłosiła już decyzję

Podwyżki w ochronie zdrowia już na horyzoncie. "W ciągu najbliższych 12 miesięcy do podmiotów leczniczych trafi dodatkowo blisko 18 mld zł m.in. na sfinansowanie lipcowych podwyżek płac minimalnych w ochronie zdrowia" - tak poinformowała ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Problem z finansowaniem podwyżek pensji w ochronie zdrowia

Problem ze sfinansowaniem wchodzących w życie 1 lipca podwyżek pensji minimalnych pracowników ochrony zdrowia od kilku miesięcy sygnalizował m.in. Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych (OZPSP).

Ministra zdrowia Izabela Leszczyna na konferencji prasowej poinformowała, że w najbliższych 12 miesięcy do podmiotów leczniczych trafi blisko 18 mld zł. Zaznaczyła, że wybrała najszerzy, trzeci wariant z rekomendacji przedstawionych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

„Chcemy ten strumień finansowania skierować w taki sposób, żeby finansować nie tylko podwyżki płac pracowników medycznych, ale przede wszystkim żeby rosnące finansowanie systemu ochrony zdrowia przekładało się na większą dostępność, na świadczenia medyczne i na coraz wyższą jakość opieki medycznej” - zaznaczyła.

Struktura finansowania i podział środków

16,94 mld zł z kwoty blisko 18 mld zł to rekomendacja AOTMiT dotycząca m.in. finasowania podwyżek płac. 756 mln zł będzie przeznaczone dodatkowo na nadwykonania w programach lekowych i w chemioterapii, a 300 mln zł na premie za przekroczenie ryczałtu szpitali w sieci.

Ministra zdrowia podkreśliła, że przyjęte rozwiązanie zakłada wyższe współczynniki dla szpitali powiatowych (I i II poziomu w sieci szpitali), co przełoży się na kwotę 600,7 mln zł, oraz wyższe wyceny w neurologii (o 13,8 proc. w skali 2025 r.), ginekologii (o 20,9 proc. w skali 2025 r.), rehabilitacji stacjonarnej (o 14,4 proc. w skali 2025 r.), wzrost współczynników w wybranych świadczeniach (jednorodnych grup pacjentów), co AOTMiT oszacował na 570,2 mln zł.

Szerszy zakres wsparcia i skutki budżetowe

Przyjęta przez MZ rekomendacja zakłada wyższe finasowanie opieki psychiatrycznej, w tym ambulatoryjnej i środowiskowej dla dzieci i dorosłych, leczenia uzależnień, opieki paliatywnej i hospicyjnej dla dzieci w warunkach domowych, opieki długoterminowej w ZOL-ach, pielęgniarskiej opieki domowej, szpitalnych oddziałów ratunkowych i izb przyjęć, w tym psychiatrycznych, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, medycyny szkolnej.

Ministra zdrowia podkreśliła, że przyjęcie rekomendacji AOTMiT w najszerszej wersji zakłada, że będzie potrzebna dodatkowa dotacja z budżetu państwa. Zaznaczyła, że wszystkie kwestie formalne w tej sprawie są już ustalone.

Wdrożenie rekomendacji wymaga podpisania ok. 35 tys. aneksów do umów z NFZ.

AOTMiT skumulowane koszty ustawy o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oszacował w latach 2022–2025 na 133,8 mld zł. W roku 2025 to 57,3 mld zł, czyli ponad jedna czwarta budżetu NFZ na ten rok.

Minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia

1 lipca, zgodnie z tzw. ustawą podwyżkową, korygowane są minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Szpitale podkreślają, że ze względu na presję płacową podwyżka obejmuje także pracowników kontraktowych, chociaż otrzymują oni wyższe wynagrodzenia niż pensja minimalna.