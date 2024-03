Nie zmywasz makijażu przed treningiem? To błąd

Szybki trening prosto po pracy albo przed wieczornym prysznicem to dobry pomysł na pozbycie się stresu, nabranie energii i poprawę samopoczucia. Warto jednak pamiętać, aby nie ćwiczyć w makijażu. Dlaczego? O tym poniżej.

Make-up podczas ćwiczeń

Może się wydawać, że skoro po treningu i tak biegniemy pod prysznic to dodatkowa czynność w postaci zmywania makijażu przed ćwiczeniami jest bez sensu. Niekoniecznie.

Naukowcy z Texas A&M University w San Antonio w Stanach Zjednoczonych - Dr Sukho Lee i jego współpracownicy postanowili przyjrzeć się temu, jak reaguje skóra i jaki ma wpływ na produkcje sebum aktywność fizyczna z makijażem na twarzy. W tym celu przeprowadzili badania z udziałem 43 studentów (20 mężczyzn i 23 kobiet), którzy najpierw dokładnie oczyścili twarze przy pomocy odpowiedniego środka, a następnie zostali poddani zmierzeniu parametrów skóry na różnych obszarach twarzy.

Następnie na twarze wszystkich uczestników badania nałożono po jednej warstwie podkładu, na czoło lub na policzki – w zależności od tego, co wybrali. Kolejnym etapem był 20-minutywy trening o umiarkowanej intensywności. Uczestnicy najpierw 5 minut biegali po bieżni z prędkością około 4,8 km na godzinę, potem kolejne 10 min z prędkością 6,4 kilometra na godzinę i na koniec 5 minut z prędkością 8 kilometrów na godzinę.

Ryzyko problemów ze skórą

Badacze dokonali ponownych pomiarów parametrów skóry i okazało się, że w obszarach, na których znajdował się podkład zaobserwowano mniejszą ilość sebum w porównaniu do obszarów, na których makijażu nie było. Jednocześnie pory skóry w obszarach bez makijażu znacznie się zwiększyły, tam gdzie był makijaż nie zaobserwowano znaczących zmian. Co to oznacza? Pory pod wpływem wysiłku naturalnie się rozszerzają, a wydzielający się pot nawilża i ochładza skórę. Warstwa makijażu na skórze natomiast ogranicza rozszerzanie się porów, pozostają zatkane, a wydzielanie sebum jest utrudnione, to może powodować problemy skórne.

Trudno stwierdzić, jaka ilość serum jest optymalna. Jeśli jest nadprodukcja, to występuje trądzik, za mała ilość powoduje podrażnienie skóry.

Sporadyczne ćwiczenie w makijażu nie powinno powodować większych problemów. Naukowcy planują teraz sprawdzić, jak ćwiczenia w make-upie wpływają na skórę podczas dłuższych ćwiczeń wytrzymałościowych.

Źródło informacji: „Journal of Cosmetic Dermatology”, PAP.

