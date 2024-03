Czym jest przesilenie wiosenne? Jak sobie z nim radzić?

Zmęczenie, senność, zaburzenia koncentracji, wahania nastroju, brak apetytu, częstsze infekcje. Te objawy pojawiające się wraz ze zmianą pory roku mogą świadczyć o przesileniu wiosennym. Skąd się bierze i jak sobie z nim radzić?

Przesilenie wiosenne - co to jest? Kiedy występuje?

Wydawać by się mogło, że dłuższe dni, więcej promieni słonecznych, budząca się do życia przyroda sprawiają, że człowiek ma więcej energii, chęci do działania, jest pobudzony i entuzjastycznie nastawiony do świata. I owszem, w przypadku wielu osób rzeczywiście tak jest. Ale niektórzy na przełomie pór roku czują się wyczerpani i niezdolni do jakiegokolwiek większego wysiłku. Jeśli nie są zdiagnozowani w kierunku poważniejszej choroby, jak np. depresja to prawdopodobnie dopadło ich wiosenne przesilenie.

Wiosenne przesilenie przypada zazwyczaj na okres od marca do kwietnia i może trwać kilka lub kilkanaście dni. I to właśnie te gwałtowne wahania pogody, wzrost temperatury, przedstawianie zegarków na czas letni czy zmiany w przyrodzie odbijają się negatywnie na samopoczuciu. Dodatkowo organizm może być osłabiony po zimie. Mniej ruchu, słabo zbilansowana dieta, niedobór światła słonecznego mogą wpłynąć na osłabienie odporności i skutkować częstszymi infekcjami właśnie na przełomie pór roku. Osoby wrażliwe na zmiany pogody są bardziej narażone wystąpienie wiosennego przesilenia.

Przesilenie wiosenne - jakie są objawy?

Jednym z najczęściej obserwowanych objawów wiosennego przesilenia jest uczucie ciągłego zmęczenia, które może towarzyszyć nawet po dobrze przespanej nocy. Do innych objawów należą: senność, ból głowy, niepokój, rozdrażnienie, brak energii, wahania nastroju, zaburzenia apetytu czy problemy z koncentracją. Wiosenne przesilenie może odbić się także na wyglądzie zewnętrznym. Wypadające czy przesuszone włosy, ziemista cera, łamliwe paznokcie czy podkrążone oczy to także jedne z objawów.

Ważne Jeśli objawy przesilenia wiosennego nie ustępują po kilkunastu dniach, należy zgłosić się do lekarza. Podobne objawy mogą towarzyszyć różnym chorobom.

Wiosenne przesilenie - jak sobie z nim radzić?

Osoby, u których przesilenie wiosenne pojawia się regularnie zazwyczaj wiedzą, że minie ono samoistnie i prawdopodobnie za kilka-kilkanaście dni ustąpi miejsca wiosennej energii. Jednak codzienne funkcjonowanie na permanentnym zmęczeniu i dekoncentracji bywa uciążliwe, więc warto wprowadzić kilka zmian, dzięki którym przesilenie wiosenne będzie łatwiejsze do zniesienia.

Jakościowy sen i odpoczynek: nic tak nie regeneruje jak porządna dawka snu. Warto tak ustawić plan dnia, aby przespać wymagane dla organizmu minimum. Przewietrzona i chłodna, ciemna sypialnia sprawią, ze sen będzie lepszy.

nic tak nie regeneruje jak porządna dawka snu. Warto tak ustawić plan dnia, aby przespać wymagane dla organizmu minimum. Przewietrzona i chłodna, ciemna sypialnia sprawią, ze sen będzie lepszy. Zdrowsza dieta: brak świeżych warzyw można zrekompensować mrożonkami, warto włączyć do diety kasze, strączki, kiszonki i jogurty. Zdowa, lekkostrawna dieta to podstawa dobrego samopoczucia. Zmęczenie wzmaga chęć na słodkie i słone przekąski, warto na ten czas ograniczyć do nich dostęp.

brak świeżych warzyw można zrekompensować mrożonkami, warto włączyć do diety kasze, strączki, kiszonki i jogurty. Zdowa, lekkostrawna dieta to podstawa dobrego samopoczucia. Zmęczenie wzmaga chęć na słodkie i słone przekąski, warto na ten czas ograniczyć do nich dostęp. Aktywność fizyczna: ćwiczenia powodują, że podnosi się poziom tzw. hormonów szczęścia, czyli endorfin. Ciągłe zmęczenie może skutkować brakiem chęci do jakiegokolwiek działania, ale nagroda w postaci poprawy samopoczucia po treningu warta jest podjęcia wysiłku.

ćwiczenia powodują, że podnosi się poziom tzw. hormonów szczęścia, czyli endorfin. Ciągłe zmęczenie może skutkować brakiem chęci do jakiegokolwiek działania, ale nagroda w postaci poprawy samopoczucia po treningu warta jest podjęcia wysiłku. Nawadnianie organizmu: nie musi to być woda. Pożywne zupy, ziołowa herbata czy kompot również spełniną swoją rolę.

