Zmierz ciśnienie krwi zanim weźmiesz lek na ból głowy! Kardiolog: nadciśnienie najczęstszą przyczyną bólów głowy

Rząd wprowadza prawo do 10-dniowej nieobecności w pracy dla pracowników z terenów objętych powodzią. Pracownicy zachowają prawo do części wynagrodzenia, liczonego od pensji minimalnej. Natomiast PIP apeluje do pracodawców, by niezależnie od treści przepisów ustawy powodziowej i prawa pracy, w relacji z pracownikami byli elastyczni i z empatią podchodzili do ich potrzeb.