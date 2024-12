W Sejmie: nauczyciele nie chcą pracować dłużej niż 8h dziennie. Jednego 3h, drugiego 5h Ale nie dłużej niż 8h

Nauczyciele chcą limitu 8 godzin pracy dziennie, aby nie była możliwa sytuacja, że po zsumowaniu "okienek" i godzin pracy w klasach musieli przebywać w szkole dłużej niż 8 h dziennie. I kontroli przez kuratorów tego limitu (z wyjątkiem incydentalnych sytuacji jak rady, zebrania, wycieczki). Kontrolowani mieliby być dyrektorzy szkół.

To problem w szkołach od lat. Nauczyciel ma lekcję o 8 rano. Potem 3 godziny przerwy (okienka). A potem 5 lekcji pod rząd. Formalnie nauczyciel pracował 6 godzin lekcyjnych, ale do tego powinno się – zdaniem nauczycieli – dodać trzy okienka między lekcjami. Zwłaszcza, że nauczyciele w czasie „okienek” często wykonują zadania zlecone przez dyrekcję szkoły (są do do dyspozycji dyrekcji).

W Sejmie: Nauczyciele chcą limitu 8 godzin pracy dziennie. Wszystko przez okienka

Tezy:

1. Praca nauczyciela nie jest regulowana przez kodeks pracy, a przez Kartę Nauczyciela – ta posługuje się tygodniowym wymiarem 40h pracy. To pozwala na żądanie przez dyrekcję przebywanie przez dyrekcję np. 9h w szkole w poniedziałek. I 3 godzin we wtorek.

2. Bez trudu można wskazać szkoły w której nauczyciel przez 3 dni w tygodniu miał 9 godzinny wymiar dobowy pracy.

Postulaty do MEN i Sejmu

Trzeba wprowadzić podstawę prawną dla 8-godzinnej normy czasu pracy nauczyciela. Przez czas pracy rozumie się tu czas pozostawania w szkole lub do dyspozycji pracodawcy. Dodatkowo kuratorzy będą sprawdzali plan zajęć i wychwytywali te szkoły, w których „okienka” wydłużające czas pracy nauczyciela ponad 8-h dziennie pozwalają ukarać dyrektora szkoły

Wszystkie te postulaty trafiały do Sejmu w tym dokumencie:

Propozycje zmian

Obecne zasady regulacji czasu pracy nauczyciela - 40h tygodniowo

Art. 42 Karty Nauczyciela (fragmenty)

1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2a. Nauczyciel, na swój wniosek złożony na piśmie do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem zajęć w danym roku szkolnym, może realizować zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wymiarze określonym w ust. 4a. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na realizację zajęć w danym roku szkolnym w ustalonym z nauczycielem wymiarze określonym w ust. 4a, jeżeli taka możliwość wynika z zatwierdzonego przez organ prowadzący szkołę arkusza organizacyjnego szkoły.

