Część urzędników będzie pracować w Wigilię, ale część będzie miała dzień wolny

Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Mimo nadchodzących świąt wielu urzędników będzie musiało tego dnia stawić się w pracy. Jednak już w tym roku pracownicy licznych samorządów będą mieć wolne w Wigilię.

W Wigilię w niektórych urzędach będzie dzień wolny

24 grudnia 2024 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest normalnym dniem pracy. Mimo to Wigilia będzie dniem wolnym od pracy dla urzędników Urzędu Miejskiego w Tychach. Decyzją prezydenta miasta urzędnicy przyszli do pracy w sobotę 14 grudnia.

Do pracy nie przyjdą też urzędnicy w Rybniku. „W Wigilię 24 grudnia 2024 r. Urząd Miasta Rybnika będzie nieczynny za wyjątkiem Urzędu Stanu Cywilnego, który będzie obsługiwał klientów w godzinach 8.00-12.30” – napisano w komunikacie. Decyzją prezydenta miasta urzędnicy nie będą musieli odpracować tego dnia. Urząd Miasta będzie bowiem nieczynny w zamian za święto Trzech Króli, które w tym roku przypadło w sobotę.

Wolne w Wigilię będą też mieli urzędnicy z Urzędu Miasta w Częstochowie. Prezydent Miasta Krzysztof Matyjaszczyk podpisał zarządzenie, w którym określił 24 grudnia 2024 r. jako dzień wolny od pracy w Urzędzie z zachowaniem przez pracowników wynagrodzenia. „Osoby, które z innych względów muszą pracować w tym dniu (system zmianowy), dzień ten będą mogły odebrać w innym terminie” – poinformował magistrat.

Także Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny będzie zamknięty dla interesantów. W zamian za ten dzień decyzją tamtejszych władz urzędnicy przyjmowali klientów w sobotę 7 grudnia.

Świątecznym przygotowaniom w Wigilię będą też mogli oddać się urzędnicy z Urzędu Gminy w Krzymowie. „Urząd Gminy w Krzymowie informuje mieszkańców o zmianach w godzinach pracy w grudniu 2024 roku. W sobotę, 14 grudnia, urząd będzie czynny od 7:30 do 14:00. To doskonała okazja dla osób, które w dni robocze nie mogą załatwić swoich spraw urzędowych. Jednocześnie przypominamy, że w Wigilię Bożego Narodzenia, we wtorek 24 grudnia, Urząd Gminy w Krzymowie będzie zamknięty” – napisano na stronie urzędu.

W Wigilię dzień wolny otrzymają też pracownicy innych magistratów, m.in. w:

Ostrowie Wielkopolskim,

Wodzisławiu Śląskim,

Świnoujściu,

Lesznie,

Tarnowie,

Włocławku.

Urzędy otwarte w Wigilię

W Wigilię część urzędów będzie przyjmować klientów w zmienionych godzinach pracy. Tak będzie na przykład w Krakowie. „W Wigilię, 24 grudnia, Urząd Miasta Krakowa pracuje do godz. 13.00. Punkty obsługi mieszkańców w galeriach handlowych w tym dniu będą nieczynne” - czytamy na oficjalnym portalu miasta.

Krócej w Wigilię pracować też będzie Urząd Miasta Legnicy. Tego dnia urzędnicy będą przyjmować klientów do godz. 13.00, a kasa urzędu będzie otwarta do godz. 12.00. Zmiany nie dotyczą Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

Skrócone godziny pracy w Wigilię ogłosił też Urząd Miasta w Elblągu. Tego dnia urzędnicy będą przyjmować interesantów od 7.30 do 12.30. „Prosimy mieszkańców, aby planowali swoje wizyty w Urzędzie Miasta z uwzględnieniem skróconego czasu pracy” – zaapelowali tamtejsi urzędnicy.

W skróconych godzinach pracy będą też pracować urzędnicy Urzędu Miasta w Bydgoszczy. „W Wigilię (24.12) oraz Sylwestra (31.12) UMB będzie do dyspozycji mieszkańców do godz. 14:00. W piątek (27.12) oraz w poniedziałek (30.12) sprawy urzędowe będzie można załatwiać w standardowych godzinach pracy UMB. W Nowy Rok (01.01) Urząd Miasta będzie nieczynny” - poinformowali urzędnicy.

W zmienionych godzinach pracy 24 grudnia będą też pracować urzędnicy w: Gdańsku, Szczytnie, Pucku, Gdyni, Nidzicy i w Pawłowicach.

Mimo nadchodzących Świąt część urzędów będzie pracować w standardowych godzinach pracy. Tak będzie między innymi w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. „24 grudnia w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim będzie dniem pracującym, w standardowych godzinach pracy urzędu czyli 7:30-15:30” – poinformowała Inga Januszko-Manaches, rzeczniczka prasowa wojewody podlaskiego.

W niezmienionych godzinach będzie też otwarty Urząd Miejski w Białymstoku. „Urząd będzie pracował normalnie od 7.30 do 15.30” – potwierdziła rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boublej.