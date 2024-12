Uwaga na bardzo silny wiatr. Strażacy odebrali już ponad 2 tys. zgłoszeń

Ponad 2 tys. zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru, w tym jedna ranna osoba. To bilans ostatnich dwunastu godzin w straży pożarnej.

Straż pożarna usuwa skutki silnego wiatru

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski przekazał PAP, że od północy do godziny 12:00 odebrano już ponad 2 tys. zgłoszeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. Najwięcej zdarzeń zanotowano do tej pory w woj. pomorskim – 471, warmińsko-mazurskim – 458, mazowieckim – 312 i w podlaskim – 242.

Jak najczęściej trzeba interweniować? Zdarzenia polegają na usuwaniu połamanych gałęzi i przewróconych drzew z ulic, chodników i z samochodów. Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski poinformował, że w Kobylinie (Warmińsko-Mazurskie) na samochód przewróciło się drzewo. Ranna została jedna kobieta.

Ostrzeżenia IMGW

W poniedziałek w przeważającej części kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW II i I stopnia przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia II stopnia wydano dla części woj. podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i powiatu sławieńskiego w woj. zachodniopomorskim. Instytut poinformował, że prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują we wszystkich województwach z wyjątkiem woj. lubuskiego. Woj. mazowieckie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, świętokrzyskie i łódzkie są objęte ostrzeżeniem w całości. Instytut prognozuje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h lub 60 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

