Będzie 28 886,2 zł brutto i 350%? Szacujemy wysokość nagrody dla nauczycieli. MEN zgadza się na nagrodę jubileuszową dla nauczycieli. [Obliczenia]

W MEN plenarne posiedzenie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. I szereg propozycji realizacji niektórych propozycji nauczycieli. Jednym z nich jest nagroda jubileuszowa za 45 lat pracy.

Zakładamy w artykule, że nagroda jubileuszowa będzie obliczana według stawki 350% (w komunikacie MEN nie zostało to sprecyzowane).

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela - Po nowelizacji Karty Nauczyciela nowy próg 350%

Dziś art. 47 Karty Nauczyciela przyznaje takie nagrody jubileuszowe dla nauczycieli za lata pracy:

1) za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego

2) za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego

3) za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego

4) za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego

5) za 40 lat pracy - 250 % wynagrodzenia miesięcznego

6) za 45 lat - 350% wynagrodzenia miesięcznego - nie znamy wysokości stawki referenecyjnej dla tej nagrody (Czy będzie to 350% czy 300%).

Policzmy ile wyniesie taka nagroda w 2025 r. dla nauczyciela dyplomowanego dla stawki 350%

W 2025 r. szacunkowe pensje podstawy nauczycieli będą takie:

1) nauczyciel początkujący - podwyżka do 5154 zł brutto;

2) nauczyciel mianowany - podwyżka do 5310 zł brutto;

3) nauczyciel dyplomowany - podwyżka do 6211 zł brutto.

Nauczyciel, który otrzyma nagrodę jubileuszową za 35 lat pracy, to nauczyciel dyplomowany z pensją 6211 zł brutto. Zwiększamy tą pensję o:

1) 1242,2 zł dodatku za wysługę lat

2) dodatek za funkcję wychowawcy klasy - 300 zł

4) wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe - 500 zł

łącznie 6211 zł + 1242,2 zł + 300 + 500 zł = 8 253,2 zł

Nagroda według wskaźnika 350% wyniesie 28 886,2 zł (3,5 x 8253,2 zł).

Pozostałe propozycje MEN dla nauczycieli

Rozwiązania zaproponowane przez MEN obejmują:

1. Rozszerzenie prawa do nagrody jubileuszowej dla nauczycieli (wprowadzenie uprawnienia po 45 latach pracy).

2. Przedłużenie uprawnienia do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych o 10 lat, tj. do 2042 roku.

3. Rozszerzenie grupy nauczycieli uprawnionych do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego o nauczycieli, którzy obecnie nie mają tego prawa, m. in. nauczycieli centrów kształcenia ustawicznego, młodzieżowych domów kultury, pałaców młodzieży, szkolnych schronisk młodzieżowych.

4. Uregulowanie warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za doraźne zastępstwa dla wszystkich nauczycieli.

5. Wyeliminowanie przydzielania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli do realizacji w czasie, w którym mają swoje obowiązkowe zajęcia.

6. Korzystniejsze ukształtowanie odpraw w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Ujednolicone zostaną zasady odpraw emerytalno-rentowych dla nauczycieli z odprawami przewidzianymi dla pracowników samorządowych.

7. Uregulowanie w Karcie nauczyciela ochrony przedemerytalnej w jednolity sposób dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania oraz na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

8. Kwalifikacje do nauczania muzyki, plastyki będzie miał nauczyciel, który jest absolwentem szkoły muzycznej albo liceum plastycznego i ukończył dowolne studia oraz ma przygotowanie pedagogiczne.

9. Studia podyplomowe dla wszystkich nauczycieli niezależnie od czasu studia ukończyli i uzyskali kwalifikacje.

10. Ujednolicenie pensum nauczycieli kształcenia zawodowego niezależnie od rodzaju prowadzonych zajęć do 18 godzin w tygodniu.

Zespół do spraw pragmatyki zawodowej nauczycieli został powołany zarządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 kwietnia 2024 r. W skład Zespołu weszli przedstawiciele strony rządowej, organizacji związkowych, ogólnopolskich organizacji jednostek samorządu terytorialnego.

Komentarz ZNP o rozmowach z MEN

– MEN przyjęto postulat ZNP, aby wydłużyć do 45 lat możliwość wypłacania nagród jubileuszowych, będzie korzystniejsze rozliczanie godzin ponadwymiarowych – bez potrącania wynagrodzenia za dni, w których przypada święto; zostanie uporządkowana sprawa odpraw emerytalnych po 10, 15 i 20 latach pracy – wtedy nauczyciele mają otrzymywać 6 miesięczną odprawę, podobnie jak pracownicy samorządowi; zostanie rozszerzony katalog osób, stanowisk, zawodów uprawnionych do korzystania ze świadczeń kompensacyjnych; ponadto zostanie wydłużony okres obowiązywania tych świadczeń przynajmniej do roku 2042; zostanie także podjęta próba uporządkowania czasu pracy (pensum) dla nauczycieli zawodu – relacjonował Sławomir Broniarz, prezes ZNP po plenarnym posiedzeniu Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli w MEN.