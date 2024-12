Ochrona zdrowia: podsumowanie 2024 r. Co zmieniło się w przeciągu ostatniego roku w ochronie zdrowia? Czy były jakieś pozytywne zmiany? Co z wynagrodzeniami w ochronie zdrowia? Zdaniem ekspertki BCC ds. systemu ochrony zdrowia Anny Janczewskiej, ochrona zdrowia w dalszym ciągu nie jest priorytetem rządu.

Na przeszkodzie stała zawsze polityka i zbyt małe środki finansowe przeznaczane na ochronę zdrowia. Podobnie jest w przypadku aktualnego rządu. Podsumowując jego dokonania w zakresie ochrony zdrowia - można było zrobić znacznie więcej i lepiej – dodała.

Ochrona zdrowia: podsumowanie 2024 r.

W ocenie ekspertki, gdyby koalicja miała jeszcze przed objęciem władzy przygotowaną wizję systemu wraz z założeniami, to można by było osiągnąć znacznie więcej. Zbyt długi okres kompletowania obsady ministerstwa zdrowia, karuzela personalna, niechęć do przeprowadzania tak potrzebnych konsultacji wśród ekspertów, trudności w podejmowaniu, często trudnych decyzji, czy wreszcie brak jasno sformułowanej wizji, to niewątpliwie przyczyny problemów w ochronie zdrowia – wyliczała Janczewska.

Wynagrodzenia w ochronie zdrowia

Nieodpowiedzialność poprzedniego rządu, który wprowadził ustawę o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia bez wskazania źródeł finansowania tych systematycznych podwyżek, spowodowała ogromne perturbacje w finansowaniu systemu ochrony zdrowia – powiedziała. Dodała, że mimo rekordowych wpływów do NFZ ze składek obywateli, środki te w coraz większym zakresie muszą być przeznaczane na wzrost wynagrodzeń. Sytuacja ta powoduje zadłużenie szpitali, zmniejszenie liczby świadczeń dla pacjentów oraz coraz dłuższe kolejki. Pilnie konieczna jest dyskusja na temat nowelizacji tej ustawy z jednoczesnym wskazaniem źródeł jej finansowania – podkreśliła ekspertka. Zaznaczyła, że wiele problemów finansowych wynika także z algorytmu podziału środków na poszczególne województwa, który nie był zmieniany od 8 lat. To zaś powoduje, że najwięcej niedoborów finansowych jest w województwach ze szpitalami o najwyższych specjalizacjach.

Tempo procedowania fundamentalnej dla ochrony zdrowia ustawy o szpitalnictwie też nie napawa optymizmem. Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia pierwsza wersja tej ustawy niestety nie zyskała aprobaty rządu i aktualnie jej druga wersja poddawana jest konsultacjom społecznym. Wszystko wskazuje na to, że do czasu zakończenia wyborów prezydenckich nie zostanie ona uchwalona – powiedziała Janczewska.

Pozytywne zmiany w ochronie zdrowia

Ekspertka wskazała także na pozytywne zmiany w ochronie zdrowia, które zaszły w minionym roku. W jej ocenie, w zakresie deklarowanego przez rząd w "100 konkretach…" pakietu bezpieczeństwa dla kobiet osiągnięto stosunkowo dobre rezultaty. Oczywiście na tyle na ile pozwoliło aktualne prawo. Niewątpliwym sukcesem jest zakwalifikowanie do programu in vitro od 1 czerwca tego roku ponad 20 tysięcy par oraz liczba prawie 7 tysięcy kobiet w ciąży. Dzięki temu awansowaliśmy w europejskim rankingu leczenia niepłodności z 42 miejsca na 19 pozycję – powiedziała. Zauważyła także, że poprawie uległy także aspekty związane z opieką okołoporodową, w tym dostęp do znieczulenia oraz do badań prenatalnych.

Ekspertka BCC pozytywnie oceniła także możliwość wypisywania recept na antykoncepcję awaryjną przez farmaceutów oraz wdrożenie kar dla szpitali, które nie realizują świadczeń zabiegu przerywania ciąży. Przypomniała także, że od 1 września 2024 r. wprowadzono program dobrowolnych szczepień dla dzieci i młodzieży przeciwko HPV. Zwróciła także uwagę na zniesienie limitów w opiece paliatywnej i hospicyjnej, a także na zwiększenie wyceny tych świadczeń.