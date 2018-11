Global thinking podczas FinTech & InsurTech Digital Congress

Pod hasłem GO GLOBAL! odbył się panel inauguracyjny FinTech & InsurTech Digital Congress, w ramach którego uroczyste otwarcie kongresów poprowadzili Przewodniczący Rad Programowych - Marcin Petrykowski, Managing Director S&P Global i Witold Jaworski, Co-Founder YU!. Szukanie odpowiedzi czy obecny zdigitalizowany świat finansów to ewolucja, czy może rewolucja było wspólnym tematem dla części InsurTech i FinTech, oraz świetnym wprowadzeniem do wystąpień gości honorowych. Swoje keynote speech wygłosili: James Hickson, CEO MASH Group, Florian Graillot, Partner at astorya.vc i Krzysztof Domarecki, Twórca Fidiasz EVC.

W ramach agendy FinTech Digital Congress zostały poruszone zagadnienia o przyszłości banków i finansów. Pojawił się również blok poświęcony edukacji i kulturze organizacyjnej. Zgodnie z zapowiedzią nie zabrakło też na wydarzeniu przestrzeni dla inwestorów. To z myślą o nich odbył się ostatni panel, w którym mogli przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania oraz jasno określić jakie warunki musi spełniać start-up, aby zyskał ich zainteresowanie oraz finansowanie.

Ścieżkę InsurTech Digital Congress rozpoczęto od wyłonienia innowacyjnych trendów w ubezpieczeniach. Następnie tematyka paneli została skierowana w stronę konsumenta przyzwyczajonego do nowoczesnych technologii. Dużym zainteresowaniem uczestników cieszył się panel o (tele)medycynie. Prezesi największych firm z branży medycznej tj. PZU Zdrowie, Medicover, Lux-med, Enel-Med, debatowali nad przyszłością telemedycyny w perspektywie 5 lat. Nie zabrakło również najbardziej aktualnego tematu, czyli nowych sposobów zarządzania kadrami, który dla branży ubezpieczeniowej jest szczególnie istotny.

Dodatkiem do Kongresu był warsztat “Scale-up for Start -up”, podczas którego zostały omówione najważniejsze etapy rozwoju start-upu, począwszy od pozyskiwania kapitału, po omówienie sposobów wejścia na rynki zagraniczne. Była to doskonała szansa dla młodych, rozwijających się start-upów, aby spotkać się z inwestorami nawiązać bezcenne relacje biznesowe i wymienić się doświadczeniami.

Wśród prelegentów FinTech & InsurTech Digital Congress m.in.: Marcin Glogowski, Ekaterina Mikheeva, Ingmar Stupp, Fernando Zornig, Jarosław Mastalerz, Daniel Daszkiewicz, Sigitas Mitkus, Maximilian Schausberger, Agnieszka Wrońska, Julita Czyżewska, Mark Robertson, Pasquale Saviano i Sławomir Łopalewski.

Partnerzy V FinTech & IV InsurTech Digital Congress

Strategiczni FinTech Digital Congress: Atende, Asseco Poland, Biuro Informacji Kredytowej S.A., Dell EMC, Finiata, Heyka Capital Markets Group, Mash, Smeo, Vivus Finance, Visa.

Partnerzy Strategiczni InsurTech Digital Congress: Atende, Dell EMC, EY.

Partnerzy FinTech Digital Congress: Introhive, iwoca, Blik, Narodowy Fundusz Gwarancyjny, Advisero, dLK Legal, CallPage, Abak, PROFESCAPITAL, Gamfi.

Partnerzy InsurTech Digital Congress: IDEMIA, Bacca, Abak, PROFESCAPITAL, CallPage, Gamfi.

Sponsor FinTech Digital Congress: Etronika

Community Partner: Start-up Poland

Zapraszamy do zapoznania się z pełną fotorelacją FinTech & InsurTech Digital Congress.

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.