„Deszcz inspiracji” – Największa w Polsce konferencja dotycząca wód opadowych

STORMWATER Poland 2020 to największa w Polsce konferencja dotycząca wód opadowych. Odbędzie się po raz czwarty w dniach 3 - 5 marca w Gdańsku w Europejskim Centrum Solidarności. Hasło przewodnie – Deszcz Inspiracji – nawiązuje bezpośrednio do misji organizatorów, którą jest inspirowanie do nowego podejścia do wód opadowych. Lepsze zarządzanie wodą deszczową i traktowanie wody deszczowej jako cennego zasobu to w dzisiejszych czasach konieczność. Patronat medialny nad wydarzeniem objął portal Infor.pl.