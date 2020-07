BGK wspiera wzmacnianie bloków z wielkiej płyty

W życie weszły właśnie przepisy ustawy o wspieraniu ter­momodernizacji i remontów. Jedną z ważniejszych zmian jest większa premia termomodernizacyjna. Do tej pory dopłata z BGK do kredytu na prace termomodernizacyjne wynosiła średnio około 12,5% kosztów tych prac. Teraz, po uproszczeniu spo­sobu obliczania premii, wynosi ona 16% kosztów przedsięwzięcia.

– Około 40% wielorodzinnych budynków w Polsce wymaga termo­modernizacji. Projektując przepisy, chcieliśmy, żeby wsparcie objęło jak najwięcej z nich. To ważne dla wyrównywania jakości życia Pola­ków, ale też dla walki ze smogiem. Lepsza efektywność energetycz­na budynków ma dobry wpływ na czystość powietrza – mówi Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.





– Średnia wysokość premii termomodernizacyjnej w 2019 r. wy­niosła 60 tys. zł, a po zmianach sięgnie około 77 tys. zł – tłumaczy Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK.

– To jednak nie koniec zmian, które mają wpływ na lepsze wa­runki mieszkaniowe Polaków. Nowością jest także możliwość zwięk­szenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych. Premia wzrośnie z 16 do 21% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyj­nego – dodaje Przemysław Osuch.

Kolejna wyczekiwana zmiana w Funduszu Termomodernizacji i Re­montów to finansowe wsparcie, które można wykorzystać na wzmoc­nienie budynków z wielkiej płyty. Jest to nowość w premii termomo­dernizacyjnej.

– Zwiększamy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący ter­momodernizację budynku z wielkiej płyty dokona jednocześnie jego wzmocnienia. Premia zostanie dodatkowo powiększona o 50% kosztów wykonania takiego wzmocnienia, które inwestor poniósł na sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz montaż – dodaje Przemysław Osuch.

Jak szacowało Ministerstwo Rozwoju, do 2029 r. ma zostać wzmocnionych około 2 tys. budynków z wielkiej płyty. Z premii ter­momodernizacyjnej, tak jak do tej pory, będą mogli skorzystać m.in. gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele lub za­rządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania (na przy­kład akademiki czy domy seniora) oraz budynków stanowiących wła­sność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Istotne zmiany dotyczą również grona beneficjentów premii remon­towej, której wysokość standardowo stanowi 15% kosztów przedsię­wzięcia. Od teraz o wsparcie, i to znacznie wyższe, mogą ubiegać się także gminy oraz spółki prawa handlowego, których wszystkie udziały albo akcje należą do gminy.

– Nasze programy są odpowiedzią na potrzeby Polaków, dlatego poszerzyliśmy grono beneficjentów premii remontowej i obecnie jest ono takie samo, jak przy premii termomodernizacyjnej. Co ważne, dzięki nowym przepisom gminy i spółki gminne mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 lub nawet 60% kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy. Jak dotąd otrzyma­liśmy wiele zapytań o nowe przepisy i wiemy, że są to zmiany, na które samorządy czekały – tłumaczy Przemysław Osuch. * * *

Więcej informacji o warunkach przyznawania premii można uzy­skać na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w czę­ści poświęconej Funduszowi Termomodernizacji i Remontów.