Warsztaty terapii zajęciowej - zmiany na czas pandemii

Praca osób niepełnosprawnych w czasie pandemii

Nie ma wątpliwości, że negatywne skutki pandemii odczuwalne są w wielu obszarach gospodarki. Trudności nie omijają również podmiotów, w których pracę wykonują przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. To m.in. warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, a także podmioty ekonomii społecznej. – Gorąco zachęcam, wspierajmy pracę osób z niepełnosprawnościami. Możemy np. zamówić przygotowane przez nie posiłki czy ozdoby świąteczne – apeluje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

To niezwykle ważne, by osoby z niepełnosprawnościami miały przestrzeń i możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej. Służą temu m.in. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej. Dzięki nim możemy zaoferować większe wsparcie osobom, które mimo przeciwności losu, chcą wejść lub wrócić na rynek pracy. Z kolei podmioty ekonomii społecznej zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – w tym również osoby z niepełnosprawnościami.





– Dołączamy do apelu Polskiego Związku Organizatorów ZAZ i WTZ o wsparcie pracy osób z niepełnosprawnościami w czasie pandemii. Mówimy tu przede wszystkim o zakładach aktywności zawodowej i warsztatach terapii zajęciowej, ale także o podmiotach ekonomii społecznej. To miejsca, w których osoby niepełnosprawne robią często naprawdę niesamowite rzeczy. Bądźmy solidarni, wspierajmy ich działania – zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Jak można pomóc?

– Można np. złożyć zamówienie gastronomiczne lub zamówienie ozdób czy kartek świątecznych wytworzonych w zakładach aktywności zawodowej czy warsztatach terapii zajęciowej. Takie własnoręcznie zrobione rzeczy mogą okazać się wspaniałym pomysłem na świąteczny upominek dla kogoś bliskiego – podpowiada minister Marlena Maląg.

Baza podmiotów

Wykaz ZAZ-ów w regionie jest dostępny na stronie internetowej Urzędów Wojewódzkich, a baza warsztatów terapii zajęciowej – na stronie internetowej www.niepelnosprawni.gov.pl. Z kolei lista przedsiębiorstw społecznych z podziałem na województwa znajduje się tutaj http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ .

Warsztaty terapii zajęciowej - ułatwienia

W związku z pandemią koronawirusa i niecodziennymi okolicznościami, z jakimi musimy się wszyscy zmagać, w drugiej połowie października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej w czasie obowiązywania stanu epidemii.

Co się zmieniło? Do tej pory czas trwania zajęć w warsztacie terapii zajęciowej wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo. W przypadku ustalenia krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć zmniejsza się proporcjonalnie wysokość dofinansowania. Wprowadzona przez nas zmiana zakłada, że w czasie obowiązywania stanu epidemii – począwszy od 25 maja br. – ustalenie krótszego niż 35 godzin tygodniowo wymiaru zajęć w WTZ nie zmniejszy wysokości dofinansowania działalności warsztatu.

Dodatkowo przekroczenie terminów dopuszczalnej nieobecności uczestnika warsztatu na zajęciach, jeżeli zostało to określone w regulaminie, nie będzie stanowiło podstawy do wykreślenia go z listy uczestników. Z kolei w odpowiedzi na sygnały zgłaszane przez jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej, z których wynika, że trudno dzisiaj o pozyskanie psychologów na umowę o pracę, umożliwiliśmy także zatrudnienie psychologa na podstawie umowy innej niż umowa o pracę.