eVito Tourer – luksus dalekiego zasięgu

Pierwsze wrażenie jest czasem decydujące. Wiedzą o tym doskonale właściciele i firmy hotelarskie. Dlatego oferując swoim gościom przejazd z lub na lotnisko kilkuosobowym vanem, zwykle starają się zapewnić, by był to pojazd komfortowy – tak żeby gość czuł się otoczony opieką, zanim jeszcze przestąpi próg hotelu. Mercedes-Benz Vito Tourer od wielu lat jest gwiazdą w tej branży, teraz jednak dostępny jest również nowy, w pełni elektryczny eVito Tourer, który może zapewnić pasażerom jeszcze większy luksus. Każdy, kto podróżował, czy to służbowo, czy prywatnie, wie bowiem, że chwila ciszy po kilkugodzinnym szumie samolotu i po zgiełku lotniska – jest bezcenna. A to, z punktu widzenia pasażera najbardziej odczuwalny walor pojazdu elektrycznego.

eVito Tourer

Mnóstwo energii





Inaczej rzecz się ma w przypadku kierowcy i zatrudniającej go firmy – tu zalet jest więcej. eVito Tourer z wyglądu przypomina swojego konwencjonalnie napędzanego bliźniaka. Jednak pod podłogą znajduje się elektryczny układ napędowy (eATS), który napędza przednie koła z mocą szczytową 150 kW. Pojazd świetnie się prowadzi, między innymi dzięki nisko umieszczonemu w podwoziu akumulatorowi. eVito rozwija też satysfakcjonujące na autostradzie z lotniska prędkości: 160 km/h dostępna seryjnie i opcjonalna 140 km/h, zapewniają sprawne przemieszczanie się. Biorąc pod uwagę, że odległości z lotniska do hotelu bywają czasem większe – zasięg 359 km, na który pracuje akumulator o pojemności użytkowej 90 kWh, nie przysporzy stresu kierowcy ani pasażerom.

Te same zalety sprawdzą się zresztą również w coraz szybciej rozwijającym się sektorze przejazdów współdzielonych, który jak przewidują eksperci, obejmie również suburbia.

Jeśli zaś zasięg 359 km okazałby się niewystarczający, eVito Tourera można doładować w ciągu ok 45 min. do poziomu 80 proc. – na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o maksymalnej mocy do 110 kW. Ładowarka pokładowa AC o mocy 11 kW pozwala natomiast ładować samochód prądem przemiennym w domu lub w publicznych stacjach ładowania.

Na tym nie kończą się możliwości eVito Tourera, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii. Inteligentna technologia tego pojazdu sprawia, że ładuje się on również podczas jazdy. Jest to możliwe dzięki rekuperacji: w trybie wybiegu lub hamowania mechaniczny ruch obrotowy jest zamieniany na energię elektryczną i wykorzystywany do ładowania akumulatora wysokonapięciowego. To zasada wspólna dla działania pojazdów elektrycznych, jednak wiele zależy od tego, czy i w jaki sposób można sterować poziomem rekuperacji. W przypadku Mercedesa kierowca ma na to duży wpływ – może regulować siłę rekuperacji za pomocą manetek za kierownicą (aż 5 poziomów do wyboru), uzyskując pożądany w danym momencie efekt. Szczególnie wydajny i komfortowy styl jazdy zapewnia nowa funkcja w eVito Tourer: poziom rekuperacji D AUTO . W tym trybie asystenci bezpieczeństwa współpracują wówczas ze sobą, wymieniając dane, a poziom rekuperacji jest dostosowywany do sytuacji drogowej w czasie rzeczywistym. Ponadto kierowca może wybrać jeden z trzech programów jazdy: od maksymalnie komfortowej do takiej, która zapewni najdłuższy zasięg, kosztem np. pewnych ograniczeń w zakresie klimatyzacji.

Pomocnym rozwiązaniem jest też aplikacja EQ Ready, którą można pobrać na smartfon – dzięki niej można sprawdzić, czy eVito Tourer jest gotów, by pokonać swoją codzienną trasę, co eliminuje ewentualne wątpliwości co do aktualnego zasięgu pojazdu. A żeby domknąć temat ładowania – warto wspomnieć, że do końca roku kupując eVito Tourera, klienci otrzymują za symboliczną złotówkę ładowarkę Wallbox.

Komfortowo, bezpieczeństwo, przyjemnie

Kierowcy jeżdżący nowym eVito Tourerem nie mają powodów do narzekań – model jest bardzo dobrze wyposażony. Już w wersji seryjnej zawiera wiele dodatkowych elementów wyposażenia w porównaniu z modelem z napędem konwencjonalnym, na przykład 17-calowe felgi, 5-metrowy kabel do ładowania prądem AC z wtyczką Typu2 lub podgrzewany fotel kierowcy. Dostępne są również liczne systemy wspomagające i bezpieczeństwa, takie jak aktywny asystent hamowania, asystent koncentracji, asystent świateł drogowych i tempomat.

Pozostałe zalety eVito Tourera znane są z analogicznego modelu z napędem spalinowym. Należą do nich liczne możliwości aranżacji wnętrza – od komfortowego busa czy taksówkę po luksusowego vana dla gości VIP. Dwie kanapy z tyłu czynią z niego wygodny pojazd typu shuttle – ustawienie foteli na wprost siebie zamienia eVito Tourera w elegancką salonkę. Łącznie na pokładzie można zainstalować do dziewięciu siedzeń w różnym układzie. O wygodę podróżowania na nich dba również po raz pierwszy dostępne opcjonalnie zawieszenie pneumatyczne AIRMATIC. A wtedy wystarczy już tylko wypełnić ciszę sunącego bezszelestnie ulicami miasta pojazdu dobrą muzyką, którą może zapewnić system inforozrywki Audio 30 lub Audio 40, by sprawić, że nawet krótka podróż stanie się przyjemnym interludium w pełnym zgiełku dniu.

eVito Tourer w skrócie

Zasięg: 359 km

Pojemność baterii: 90 kWh (użytkowa)

Moc silnika: 150 kW (204 KM)

Maksymalny moment obrotowy: 362 Nm

Zużycie energii w cyklu mieszanym: 27,8 kWh/100 km

Ilość siedzeń: do 9, w różnych konfiguracjach

Czas ładowania: na stacji szybkiego ładowania można je opcjonalnie ładować z mocą do 110 kW od 10 do 80% w ciągu ok. 45 minut