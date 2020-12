Umowę PPK w JST warto podpisać do końca 2020 r.

Do końca 2020 r. jednostki sektora finansów publicznych mogą zawrzeć umowy o zarządzanie PPK bez obowiązku stosowania prawa zamówień publicznych. Można więc ograniczyć formalności i znacznie uprościć proces wdrożenia PPK.

Warto pamiętać, że zawarcie umowy o zarządzanie PPK w 2020 roku nie wymusza na pracodawcy obowiązku wcześniejszego zawarcia umowy o prowadzenie PPK i tym samym odprowadzania wpłat do PPK. Umowę o prowadzenie PPK można zawrzeć we wskazanym w ustawie o PPK terminie, czyli do 10 kwietnia przyszłego roku.





Jak wynika z naszego doświadczenia przy wdrażaniu PPK w firmach, wiele podmiotów czeka na ostatnią chwilę. Lepiej jednak uniknąć kumulacji, ograniczyć stres i ryzyko pomyłek.

Dlaczego Aviva?

Jesteśmy doświadczoną i wiarygodną, dużą, prywatną instytucją finansową. Wchodzimy w skład brytyjskiej grupy Aviva, która jest liderem na swoim macierzystym rynku w zakresie PPK. W Polsce już ponad 4200 firm, w tym 400 dużych, powierzyło nam prowadzenie PPK dla swoich pracowników, co dało nam status jednego z liderów rynku PPK. Jesteśmy także na podium najlepszych TFI w Polsce według Rzeczpospolitej (29.10.2020), osiągamy dobre długoterminowe wyniki inwestycyjne naszych funduszy.

Z myślą o jednostkach samorządu terytorialnego przygotowaliśmy szereg rozwiązań, ułatwiających wdrożenie PPK:

oferujemy sprawną obsługę, gotowość do indywidualnych spotkań, jak również webinaria czy szkolenia online;

dysponujemy także materiałami komunikacyjnymi PPK, manualami i filmami instruktażowymi dla pracowników i pracodawców;

pracodawcom ułatwiamy wdrożenie, dzięki możliwej automatyzacji w przekazywaniu danych i wpłat z systemów kadrowo-płacowych bezpośrednio do naszych systemów informatycznych;

pracownicy uzyskają dostęp do znakomitego portalu MojaAviva, gdzie będą mogli zarządzać 24/7 swoim rachunkiem PPK, wraz z szeregiem benefitów.

.

W jaki sposób zawrzeć umowę?

Jeżeli JST jest zainteresowana współpracą z nami lub już wybrała Aviva Investors TFI do prowadzenia PPK, prosimy o przesłanie tej informacji na skrzynkę ppk@aviva.com. Następnie ustalimy sposób zawarcia umowy i sprawnie załatwimy formalności.

Więcej informacji o ofercie Avivy dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

dokładny harmonogram wdrożenia

opis poszczególnych etapów w procesie PPK

kontakt do ekspertów

znajduje się na stronie https://www.aviva.pl/pracownicze-plany-kapitalowe/sektor-publiczny/

