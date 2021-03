Premia remontowa na nowych zasadach

. Przemysław Osuch - Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK

Z badania przeprowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w I kwartale 2019 r. wynika, że w ocenie gmin 85% należących do nich zasobów budynków wielorodzinnych potrzebuje remontu. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ustawodawca wprowadził w FTiR istotne zmiany, m.in. poszerzona została grupa odbiorców premii remontowej.

– Dzięki nowelizacji gminy i spółki gminne mają możliwość wykonywania remontów zasobów komunalnych z udziałem premii remontowej na bardzo korzystnych warunkach – mówi Dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych BGK, Przemysław Osuch.



Kluczowy jest tu art. 9a ustawy, określający warunki przyznania zwiększonej premii remontowej. Inwestorem powinna być wtedy gmina lub spółka gminna w 100% do niej należąca. Ponadto, wszystkie lokale mieszkalne w budynku objętym przedsięwzięciem muszą wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy, a budynek ma znajdować się na obszarze obowiązywania tzw. uchwały antysmogowej. Przedmiotem przedsięwzięcia remontowego z premią mogą być budynki wielorodzinne, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14.08.1961 r.

Standardowa kwota premii remontowej to 15% kosztów przedsięwzięcia.

– Gminy i spółki gminne dla budynków komunalnych mogą ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 lub nawet 60% kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy – dodaje Przemysław Osuch.

Analizując przykładową inwestycję w budynku wielorodzinnym o powierzchni ok. 500 m2, łączny koszt przedsięwzięcia remontowego ok. 250 tys. zł. Standardowa premia remontowa wyniosłaby 37,5 tys. zł. Jeśli zaś inwestorem będzie gmina (spółka gminna) na warunkach art. 9a ustawy, premia wzrośnie do 125 tys. zł. Premia remontowa jest przeznaczona na spłatę kredytu udzielanego na realizację przedsięwzięcia.

Ubieganie się o premię jest proste – wnioskowanie odbywa się za pośrednictwem banków kredytujących współpracujących z BGK. W pierwszej kolejności należy sporządzić audyt remontowy,

inwestor składa go w banku kredytującym wraz z wnioskiem o premię remontową i wnioskiem kredytowym. Jeśli inwestorem jest gmina, wybór banku kredytującego następuje z uwzględnieniem zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

– Decyzja o przyznaniu premii jest podejmowana w ciągu 30 dni roboczych od daty wpływu do BGK prawidłowo sporządzonego wniosku – mówi Przemysław Osuch. Następnie inwestor rozpoczyna realizację przedsięwzięcia, a bank kredytujący uruchamia kredyt. Wypłata premii następuje po zrealizowaniu inwestycji w terminie określonym w umowie kredytu i zgodnie z przyjętym zakresem.

Inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne także korzystają ze środków FTiR na zmienionych zasadach.

Realizując inwestycję z udziałem OZE, wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta z 16% do 21% kosztów przedsięwzięcia.

W przypadku termomodernizacji budynku wielkopłytowego można otrzymać premię większą o 50% kosztów tzw. Wzmocnienia – sporządzenia dokumentacji technicznej, przygotowania otworów, zakupu i montażu metalowych kotew.