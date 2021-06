Limity osób na wydarzeniach i w transporcie zbiorowym od 6 czerwca 2021 r.

Limity osób czerwiec 2021 – ile osób może uczestniczyć w imprezach, eventach, zgromadzeniach publicznych? Ile będzie miejsc w autobusach, tramwajach, pociągach? Co z klubami nocnymi? Rząd luzuje obostrzenia.

Luzowanie obostrzeń czerwiec 2021

Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił na konferencji prasowej, że do 25 czerwca 2021 roku przedłużony zostanie obecny reżim sanitarny. Niektóre obostrzenia zostaną jednak od 6 czerwca lekko poluzowane. Informacje o tym, jakie obostrzenia będą obowiązywać na wakacje zostaną zaś ogłoszone w przyszłym tygodniu. Adam Niedzielski zastrzegł jednak, że to plany, które w zależności od sytuacji epidemicznej mogą podlegać korektom.

Możliwość organizowania konferencji, targów i wystaw

Od 6 czerwca 2021 roku przywrócona zostanie możliwość organizowania konferencji, targów i wystaw. Będą obowiązywały te same obostrzenia co z tym samym obostrzeniem co eventy w innych pomieszczeniach zamkniętych, czyli limit 1 osoba na 15 metrów kwadratowych.

Otwarte zostaną także sale zabaw dla dzieci - z takim samym limitem 1 os./15 m.kw.

Zgromadzenia publiczne - limit osób

Od 6 czerwca zwiększamy limit osób na jednym zgromadzeniu do 150 osób – dotyczy to jednak zgromadzeń rejestrowanych a nie spontanicznych – powiedział minister zdrowia Adam

Więcej miejsc w autobusach, tramwajach, pociągach

Od 6 czerwca 2021 roku zwiększy się limit miejsc w transporcie zbiorowym. Będzie on wynosił 75% obłożenia danego środka transportu. Nie zniknie obowiązek zasłania ust i nosa.

Co z klubami nocnymi?

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapytany o możliwość funkcjonowania klubów nocnych podkreślił, że występuje tam problem z egzekwowaniem reżimu sanitarnego. Decyzje co do klubów nocnych mogą zapaść i zostać ogłoszone w przyszłym tygodniu.

Zaszczepieni niewliczani do limitów osób na wydarzeniach

Do limitów osób nie są wliczone osoby zaszczepione – powiedział minister Adam Niedzielski. Zobowiązany do sprawdzania i pilnowania limitów będzie organizator wydarzenia. Zaszczepieni w celu weryfikacji będą musieli pokazać certyfikat szczepień (tzw. paszport szczepionkowy). Od 10 czerwca ma on być dostępny w aplikacji mobilnej.