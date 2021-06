Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica

Narodowa Stefa Kibica, z obłożeniem do 50 procent trybun i przy zachowaniu obowiązujących restrykcji pandemicznych, zostanie utworzona 19 czerwca na stołecznym stadionie PGE Narodowy w związku z meczem polskich piłkarzy z Hiszpanią w mistrzostwach Europy.

"Mecze Polaków w UEFA EURO 2020 są jedną z pierwszych okazji do wspólnego przeżywania pozytywnych emocji związanych z kibicowaniem polskiej reprezentacji w piłce nożnej po okresie pandemii" - zaznaczył wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński, cytowany w komunikacie organizatorów.

Jak poinformowali organizatorzy, na płycie obiektu zostaną ustawione cztery wielkie telebimy, na których zgormadzeni fani futbolu będą mogli obejrzeć mecz kadry Paulo Sousy.

Szczepienie na COVID-19 w strefie kibica

Nie zabraknie również występów artystycznych oraz wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych. Strefie Kibica będzie także towarzyszył festiwal food trucków, który odbędzie się na promenadzie otaczającej PGE Narodowy. Będzie można się również zaszczepić - bez wcześniejszych zapisów - szczepionką jednodawkową.

Ile osób może wejść do Strefy Kibica na Stadionie Narodowym?

Wejście będzie bezpłatne, ale każdy chętny będzie musiał pobrać specjalny bilet ze strony internetowej strefakibica.com. Strefa pomieści maksymalnie ok. 30 tysięcy osób.

"To będzie inauguracja wspólnego, radosnego kibicowania po pandemii. Jeżeli ta formuła się sprawdza, cieszy się dużą popularnością, to nie wykluczamy, że to powtórzymy przy kolejnych meczach. Na razie zachęcamy wszystkich do trzymania kciuków za biało-czerwonych i mam nadzieję, że wynik będzie dla naszej reprezentacji dobry" - zaznaczyła podczas spotkania z dziennikarzami sekretarz stanu w MKDNiS Anna Krupka.

Dyrektor Biura Programu "Niepodległa" Jan Kowalski przypomniał, że ta organizacja już przy okazji mistrzostw świata 2018 roku była zaangażowana w organizację Strefy Kibica.

"Symbole narodowe, polski hymn, biało-czerwone flaga najczęściej pokazywane są właśnie podczas wydarzeń sportowych. W takich sytuacjach właśnie pokazujemy naszą dumę, naszą wspólnotowość, stąd też zaangażowanie Programu +Niepodległa+ w takie akcje i wydarzenia, które pomagają budować pozytywne postawy patriotyczne" - powiedział Kowalski.

Włodzimierz Dola, prezes spółki PL.2012+ - operatora stadionu, przypomniał, że Narodowa Strefa Kibica będzie pierwszym od ponad dziewięciu miesięcy całostadionowym wydarzeniem na PGE Narodowym, który wcześniej w pandemii był wykorzystywany jako szpital tymczasowy. Będzie także pierwszym od półtora roku wydarzeniem związanym z piłkarską reprezentacją Polski na tym obiekcie.

"A przecież jest to dom reprezentacji, która od ponad siedmiu lat nie przegrała tu żadnego meczu. Mistrzostwa Europa to święto piłki nożnej, a PGE Narodowy to miejsce, które łączy Polaków, a że +Łączy nas piłka+, to wszystkich zapraszam serdecznie do wspólnego oglądania meczu i kibicowania" - podsumował Dola.

Mecz Polska - Hiszpania kiedy?

Mecz Hiszpania - Polska rozegrany zostanie w Sewilli w sobotę 19 czerwca o godz. 21. Biało-czerwoni występ w ME zainaugurują jednak w poniedziałek spotkaniem ze Słowacją w Sankt Petersburgu.