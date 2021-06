Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

Leśna szkoła z klimatem - czym jest?

Podniesienie świadomości prośrodowiskowej wśród dzieci przez realizację zajęć dydaktycznych na łonie natury i prowadzenie aktywności w trosce o środowisko naturalne to główne założenia programu „Leśna szkoła z klimatem”. Jego inauguracja odbyła się 10 czerwca 2021 r. w Nadleśnictwie Celestynów podczas konferencji z udziałem ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, wiceministra klimatu i środowiska Edwarda Siarki i p.o. Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy.

– Treści związane z ekologią, klimatem i ochroną środowiska są obecne w podstawie programowej. To ważny element edukacji już od najmłodszych lat. Cieszę się, że wspólnie z Ministerstwem Klimatu możemy podkreślić kluczową rolę Lasów Państwowych w działaniach edukacyjnych na rzecz środowiska naturalnego, szczególnie teraz – po powrocie uczniów do szkół po pandemii. Niezwykle ważne jest to, aby od najmłodszych lat kształtować w młodych ludziach poczucie odpowiedzialności za otaczający nas świat, środowisko – podkreślił minister Przemysław Czarnek.

Leśna szkoła z klimatem - założenia

Przewidziane w ramach programu działania dostosowane są do pór roku. Z myślą o nadchodzącym lecie, przygotowane zostały zajęcia, podczas których dzieci dowiedzą się m.in. jak mądrze korzystać z lasu, jak się w nim nie zgubić, po co leśnicy wyznaczają szlaki, jakie szlaki są w lasach, czy można w lesie nocować albo które rośliny wolno nam zrywać a czego nie należy dotykać jak i co zrobić, kiedy natkniemy się na dzikie zwierzęta.

– Głównym założeniem programu jest uczenie przez działanie i wspólne spędzanie czasu na łonie natury oraz, jakże ważne w dobie pandemii, stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości do wspólnej zabawy służącej odbudowaniu więzi społecznych. Chcemy też inspirować do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu, np. poprzez wspólne sadzenie drzew- powiedział minister Michał Kurtyka.

Leśna szkoła z klimatem - edukacja ekologiczna

Inny ważny w okresie letnim temat, który będzie poruszany to ochrona przeciwpożarowa lasu. Dzięki zajęciom w terenie dzieci zobaczą punkty czerpania wody, dowiedzą się jak funkcjonuje Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w nadleśnictwie, czemu służą dostrzegalnie przeciwpożarowe i po co leśnikom radiotelefony, skoro każdy ma telefon komórkowy?

– Zależy nam, aby w atrakcyjny i przystępy sposób umożliwić dzieciom i młodzieży poznawanie otaczającej ich przyrody poprzez obcowanie z nią, np. wspólne poznawanie gatunków drzew i roślin, rozpoznawanie tropów zwierząt czy obserwacje ornitologiczne. W trakcie ekolekcji leśnicy będą też przypominać jak zachować się w lesie, m.in. zetknięciu z dzikimi i chorymi zwierzętami” – zaznacza wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Poprzez realizowanie grupowych aktywności w plenerze, program będzie też wspierał rozwój kompetencji interpersonalnych, umiejętności uczenia się i pracy w grupie, komunikacji, logicznego myślenia, kreatywności oraz samodzielności.

Źródło: MEiN