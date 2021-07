Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

Szczepienia dla grupy wiekowej 5-12 lat

Oczekujemy, że we wrześniu Europejska Agencja Leków wyda rekomendacje w zakresie szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia - powiedział w czwartek rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. "Liczymy, że do końca września uda nam się rozpocząć program szczepień dla grupy wiekowej 5-12 lat" - dodał.

Podczas konferencji prasowej Andrusiewicz zapytany o szczepienia dla dzieci poniżej 12. roku życia powiedział, że Ministerstwo Zdrowia oczekuje, że we wrześniu, zgodnie z obietnicami, koncern Pfizer-BioNTech przedstawi wyniki badania Europejskiej Agencji Leków, która to wyda rekomendacje w zakresie szczepienia dzieci poniżej 12. roku życia.

"Wrzesień to będzie raczej rekomendacja w zakresie grupy wiekowej 5-12 lat" - powiedział rzecznik. Liczymy, że do końca roku wdrożymy szczepienia w grupie od 0,5 do 5. roku życia - dodał.

"Kwestia przedstawienia wyników badań przez koncern Pfizer-BioNTech leży nam na sercu i chcielibyśmy, żeby te badania zostały udostępnione jak najszybciej" - poinformował Andrusiewicz. Dodał, że jest to niezwykle istotne pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.