Wakacje 2023 r. Przy których plażach płatne parkingi? Gdzie? Za ile?

W części nadmorskich gmin turystycznych Pomorza Środkowego strefy płatnego parkowania są uruchamiane tylko w sezonie letnim, w czerwcu. W Ustce za parkowanie na wyznaczonych drogach publicznych pobierane będą opłaty od czwartku. Płacić już trzeba m.in. w Darłowie, w Mielnie i Sarbinowie

W Ustce (Pomorskie) strefa płatnego parkowania, obejmująca 17 ulic i plac Wolności, uruchomiona zostanie 15 czerwca i działać będzie do 15 września. Jak poinformowała rzeczniczka magistratu Eliza Mordal, pobór opłat odbywać się ma od poniedziałku do piątku w godz. 9-21.

Parkowanie do 30 minut to koszt 2,50 zł. Za pierwszą godzinę parkowania w strefie trzeba będzie zapłacić 5 zł, za drugą 6 zł, za trzecią 7,20 zł, a za każdą kolejną 5 zł. Opłata dzienna wyniesie 50 zł. Stawką zerową objęte są m.in. pojazdy służące do przewożenia osób niepełnosprawnych. Miasto wprowadziło również szereg abonamentów dla mieszkańców i turystów.

Jak podała Mordal, za nieopłacony postój w strefie płatnego parkowania pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 200 zł z terminem płatności 14 dni od dnia wystawienia zawiadomienia. Ta sama kwota będzie naliczana za przekroczenie opłaconego postoju, z tym że obniżona zostanie do 100 zł, jeśli właściciel pojazdu zapłaci ją w ciągu 7 dni od wystawienia wezwania.

Magistrat, informując o uruchomieniu strefy płatnego parkowania, jedocześnie wskazał, że w Ustce jest możliwość korzystania z bezpłatnych parkingów na ul. Słupskiej, Portowej oraz ul. Rybackiej.

Strefy płatnego parkowania w Darłowie [wakacje 2023 r.]

W Darłowie (Zachodniopomorskie) Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN) oraz Płatne Parkingi Niestrzeżone (PPN) funkcjonują od 1 czerwca do 31 sierpnia. SPPN administruje magistrat, a PPN Darłowski Ośrodek Kultury i korzystający z miejskich parkingów, jak wskazał magistrat, partycypują w kosztach miejskich wydarzeń kulturalnych.

Na PPN, wyznaczonych w dziewięciu lokalizacjach, pobierane są opłaty w każdy dzień tygodnia, w godz. 8-23, natomiast w SPPN - obejmującej 12 ulic - płacić trzeba od poniedziałku do piątku w godz. 8-20. Łącznie w ramach SPPN i PPN funkcjonują 42 parkometry, w 12 umożliwiających płatność kartą płatniczą.

W SPPN w Darłowie obowiązuje stawka zerowa dla pojazdów elektrycznych. Zarówno w SPPN, jak i w PPN parkowanie za pierwszą godzinę kosztuje 5 zł, za drugą 6 zł, za trzecią 7 zł, a za każdą następną 5 zł. Pozostawienie pojazdu na cały dzień to koszt 30 zł. Administratorzy wprowadzili też abonamenty.

Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie czasu opłaconego parkowania pobiera się opłatę dodatkową. W SPPN wynosi ona 150 zł i może być pomniejszona o połowę, jeśli zostanie zapłacona dzień po wystawieniu wezwania. Podobna możliwość istnieje na PPN, z tym że tam opłata dodatkowa wynosi 200 zł.

Strefy płatnego parkowania w Mielnie [wakacje 2023 r.]

W gminie Mielno (Zachodniopomorskie), jak wynika z treści uchwały rady miejskiej z marca br., SPP działa w przy 14 ulicach Mielnie i ul. Południowej Sarbinowie od 1 czerwca do 15 września, od poniedziałku do piątku, w godz. 8-24. W Mielnie za pierwsze pół godziny parkowania trzeba zapłacić 2,60 zł, za pierwszą godzinę 5,20 zł, za drugą 6,20 zł, za trzecią 7,40 zł, a za każdą kolejną 5,20 zł. W Sarbinowie jest nieco taniej. Stawki zerowe obowiązują m.in. w oznakowanych miejscach dla osoby niepełnosprawnej. Na brak opłaty lub przekroczenie czasu parkowania pobieranych jest 250 zł. Do 130 zł ta dodatkowa opłata jest pomniejszana w przypadku zapłaty w ciągu dwóch dni roboczych od wystawienia wezwania.

Źródło: SS PAP