W "Moim Prądzie" 5.0. dotacja 58 000 zł. Wkrótce "Mój Prąd" 6.0.

Minister klimatu: przygotowujemy nową edycję programu "Mój Prąd".

Przygotowujemy nową edycję programu "Mój Prąd" - poinformowała w środę minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że aktualna edycja programu cieszy się dużym zainteresowaniem, do tej pory złożono 270 tys. wniosków.

Kto może skorzystać z "Mojego prądu 5.0.?

Aktualna, piąta odsłona programu promocji fotowoltaiki "Mój Prąd" ruszyła 22 kwietnia. Program jest skierowany do prosumentów, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną do sieci mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh i rozliczają się w obowiązującym od kwietnia 2022 r. net-billingu. Polega on na tym, że prosument niewykorzystaną przez siebie energię sprzedaje do sieci i kupuje ją, kiedy instalacja nie pokrywa zapotrzebowania na energię.

"Mój Prąd" 5.0. - panele PV, magazyny energii, pompy ciepła

Nowością w "Moim Prądzie" 5.0, oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową.

"Przygotowujemy już nową edycję programu +Mój Prąd+" - poinformowała w środę minister Moskwa. Podkreśliła, że aktualna odsłona programu cieszy się dużym zainteresowaniem. "Już 270 tys. wniosków. Kolejne wnioski spływają właściwie w każdej minucie. Ten program udowodnił swoją wiarygodność przez ostatnie lata. Sama kontynuacja tego programu jest ważnym zobowiązaniem" - powiedziała minister klimatu.

"Mój Prąd" 5.0. - ile można otrzymać?

Przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w programie, sięga 58 tys. zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wybierając gruntową pompę ciepła można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, jest to do 19,4 tys. zł; dla pozostałych pomp powietrze/woda - do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze - do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł.

Pod koniec maja - ze względu na duże zainteresowanie - zwiększono budżetu programu do 0,5 mld zł.