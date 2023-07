Nowe przystanki kolejowe w ramach Programu Przystankowego

W ciągu zaledwie kilku lat znacznie zmalała liczba tras obsługiwanych przez przewoźników. Z rozkładów jazdy zniknęły autobusy, pociągi, busy. Problem wykluczenia komunikacyjnego dotyczy coraz większej liczby mieszkańców wsi i małych miejscowości.

– Rządowy Program Przystankowy jest jednym z filarów naszej walki w wykluczeniem komunikacyjnym. W jego ramach budujemy i odbudowujemy przystanki kolejowe, by kolej mogła docierać do jak największej liczby miejscowości. Coraz więcej Polaków uzyskuje dostęp do wygodnego transportu kolejowego i to jest dobra wiadomość – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Dzisiaj, dzięki rządowym działaniom, pociągi obsługują setki stacji i przystanków więcej niż 8 lat temu. W tym czasie dostęp do transportu kolejowego odzyskały lub uzyskały miejscowości zamieszkiwane przez ok. 600 tys. osób. Idziemy za ciosem i będziemy kontynuować ten trend, a Program Przystankowy jest do tego bardzo dobrym narzędziem – powiedział wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel.