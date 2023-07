Darmowe leki dla dzieci do 18 roku życia i dorosłych powyżej 65 lat

Używasz plastikowej deski do krojenia? Nie mamy dobrych wiadomości

Krojenie żywności na plastikowych deskach może być potencjalnie niekorzystne dla zdrowia – ostrzegają naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Dakoty Północnej w USA. Mikrocząsteczki plastiku przenikają do żywności, a wraz z nią przedostają się do ludzkiego organizmu.

Co może nam grozić?