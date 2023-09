Rzecznik IMGW: To niezwykłe, ale we wrześniu ostrzegamy przed upałami [prognoza pogody na weekend]

Polska w słońcu, a do środy wakacyjna pogoda.

Polska skąpana w słońcu. Stoi za tym wyż Patricia. Wrześniowe lato potrwa do połowy następnego tygodnia. Temperatura wzrośnie miejscami do 31 stopni Celsjusza - powiedział PAP rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

REKLAMA

Wrześniowe lato 2023 r.

W kolejnych kilku dniach wyż Patrycja zapewni nam gorącą, a nawet upalną pogodę. "Mała ilość wilgoci powoduje, że będzie sporo słońca, mało chmur i do środy piękna wakacyjna pogoda. Na termometrach zobaczymy nawet 31 stopni Celsjusza" – przekazał synoptyk.

Gorąco będzie już w piątek na zachodzie. Nie inaczej w sobotę i niedzielę. W województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim oraz w centrum kraju 30 stopni.

Prognoza dla 8 września 2023 r.

W piątek po porannych lokalnych mgłach, w dzień w całym kraju słonecznie. Temperatura maksymalna od 23°C, 24°C na północnym wschodzie, nad morzem i na Podhalu do 27°C w centrum i do 30°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Prognoza dla 9 września 2023 r.

W sobotę ponownie po porannych mgłach w dzień bezchmurnie, jedynie na północy kraju zachmurzenie małe lub przejściowo umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23°C, 24°C nad morzem i na Podhalu do 29°C w centrum i do 30°C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby południowo-wschodni i południowy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prognoza na 10-11 września 2023 r.

W niedzielę, w poniedziałek i we wtorek ten sam typ wyżowej pogody. Słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna od 26°C do 30°C na przeważającym obszarze; chłodniej, od 22°C do 25°C, nad morzem i na Podhalu. Wiatr słaby zmienny z przewagą kierunków zachodnich.

Prognoza na 12 września 2023 r.

W środę od zachodu nasunie się niż i strefa chłodnego frontu atmosferycznego. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, niewykluczone lokalne burze. Temperatura w dzień od 17°C nad morzem, około 20°C na zachodzie do 30°C na wschodzie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty, północny i północno-zachodni

Prognoza na 13 września 2023 r.

W czwartek w całym kraju nieco chłodniej, temperatura maksymalna około 18°C, 20°C. Zachmurzenie na północy małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże a opady deszczu jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Ostrzeżenia przed upałami! We wrześniu!

W związku z tym, synoptycy będą wydawać ostrzeżenia przed upałami. "Bardzo rzadko się zdarza, żeby ostrzeżenia przed upałami były wydawane we wrześniu" – zauważył Grzegorz Walijewski.

Wyż Patrycja zostanie z nami do środy. W połowie następnego tygodnia czeka nas zmiana pogody. "Powietrze będzie chłodniejsze, pojawią się niebezpieczne burze i opady deszczu" - wyjaśnił rzecznik IMGW.

Z modeli meteorologicznych wynika, że taka ponura aura nie utrzyma się długo. Kolejny weekend znowu ma być ciepły.