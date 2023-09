Minister Czarnek: gra Minecraft Education bezpłatna dla wszystkich uczniów od IV klasy

Nowa gra Minecraft Education od dzisiaj będzie bezpłatna dla wszystkich uczniów od IV klasy wzwyż. Ogłaszamy to 12 września, w dniu, który od dzisiaj będzie Dniem Kompetencji Cyfrowych w polskich szkołach – powiedział we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Ogólnopolski Dzień Kompetencji Cyfrowych w szkołach

Szef MEiN poinformował na konferencji prasowej w Warszawie, że od 2023 roku dzień 12 września będzie Ogólnopolskim Dniem Kompetencji Cyfrowych w szkołach.



"Co to oznacza? Oznacza to dalsze inwestycje, ale też wielką współpracę z takimi firmami, jak Microsoft czy Cyfrowa Polska" – powiedział.

Szef MEiN: gra Minecraft Education bezpłatna dla wszystkich uczniów od IV klasy wzwyż

Jak mówił, jednocześnie MEiN ogłasza "coś, co rzeczywiście ucieszy polskich uczniów w polskich szkołach".



"To znana gra Minecraft w wersji edukacyjnej. Minecraft Education od dzisiaj bezpłatna dla wszystkich szkół, od IV klasy wzwyż" – zapowiedział Czarnek.



"To był efekt bardzo długich rozmów z całym rynkiem" – dodał pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej Antoni Rytel. "Szkoła przyszłości to nie tylko sprzęt, ale także kompetencje i narzędzia pozwalające je rozwijać. Już dzisiaj na zintegrowanej platformie edukacyjnej dostępnych jest kilkadziesiąt tysięcy materiałów szkoleniowych, scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych" – wskazał.



Zastrzegł, że materiały edukacyjne i wsparcie kompetencji to nie tylko zadania, lektury czy ćwiczenia, ale także to, z czym młodzież obcuje na co dzień, czyli gry.



"Są one obecne w procesie nauczania praktycznie od zawsze, np. gry planszowe, quizy. Jednak w XXI w. chcemy włączać te najnowocześniejsze gry komputerowe" – powiedział. Przypomniał, że w ramach projektu Gry w Edukacji do podstawy programowej włączono już dwie gry – "This War of Mine" i "Gra szyfrów".

Program IT Fitness Test - II. edycja

Czarnek zaprosił także do uczestnictwa w drugiej edycji programu IT Fitness Test, która trwa od kwietnia do października. "Jest zatem jeszcze sporo czasu na uczestniczenie w tym programie, który też jest nastawiony na rozwój kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży" – zauważył.



"Każdy dostanie imienny certyfikat ze swoim wynikiem, a pod koniec października najlepsi uczniowie i nauczyciele otrzymają specjalne nagrody" – zapowiedział prezes zarządu związku Cyfrowa Polska Micha Kanownik. (PAP)



Autorka: Delfina Al Shehabi

del/ joz/