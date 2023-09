Nowy selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski wybrany! Prezes PZPN: Michał Probierz

20 września rano prezes PZPN Cezary Kulesza oznajmił w mediach społecznościowych, że to Michał Probierz został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. W dniu 20 września 2023 r. o godzinie 12 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski - poinformował PZPN.

Prezes PZPN Cezary Kulesza: Michał Probierz selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski

"Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi" - napisał Kulesza w mediach społecznościowych.

Selekcjonerem reprezentacji Polski został Michał Probierz. To wybór najlepszy z możliwych. Życzę powodzenia nowemu trenerowi. September 20, 2023

Michał Probierz, który w najbliższą niedzielę skończy 51 lat, ma za sobą bogatą karierę zawodniczą, a później trenerską, w której jego największymi sukcesami było sięgnięcie po Puchar i Superpuchar Polski z Jagiellonią Białystok (2010) i Cracovią (2020). Od ponad roku prowadził reprezentację młodzieżową (do lat 21).

Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Jako piłkarz występował w barwach ŁKS Łagiewniki, Rozbarku Bytom, Gwarka Zabrze, Ruchu Chorzów, Bayeru Uerdingen, KFC Uerdingen, SG Wattenscheid, Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź.

W polskiej ekstraklasie rozegrał 260 spotkań, zdobywając dziewięć bramek. Występował w juniorskiej i młodzieżowej reprezentacji Polski.

Karierę trenerską rozpoczynał jako szkoleniowiec młodzieży w SG Wattenscheid oraz Górniku Zabrze.

Jako pierwszy trener prowadził Polonię Bytom, Widzew Łódź, Jagiellonię Białystok, ŁKS Łódź, Aris Saloniki, Wisłę Kraków, GKS Bełchatów, Lechię Gdańsk i Cracovię. Na początku 2022 roku przez dwa dni oficjalnie był też szkoleniowcem Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, ale nie zdążył nawet poprowadzić żadnego treningu i zrezygnował.

Z Jagiellonią, w której spędził w dwóch podejściach łącznie sześć lat, sięgnął po Puchar Polski i Superpuchar (2010) oraz wicemistrzostwo kraju (2017). Natomiast z Cracovią, w której przez pewien czas pełnił jednocześnie funkcję wiceprezesa ds. sportowych, poprowadził po Puchar Polski i Superpuchar (2020).

4 lipca 2022 został szkoleniowcem młodzieżowej reprezentacji kraju. W rozpoczętych we wrześniu kwalifikacjach mistrzostw Europy do lat 21 jego zespół odniósł dwa zwycięstwa.

(PAP)

pp/

51. selekcjoner piłkarskiej reprezentacji

Probierz będzie 51. w historii selekcjonerem drużyny narodowej. W nowej roli zadebiutuje 12 października w meczu eliminacji mistrzostw Europy z Wyspami Owczymi w Thorshavn.

Probierz zastąpił w tej roli Fernando Santosa, który był trzecim zagranicznym opiekunem biało-czerwonych. Portugalczyk prowadził kadrę niespełna dziewięć miesięcy. Nieco dłużej pracował w 2021 roku z polskimi piłkarzami jego rodak Paulo Sousa, a w latach 2006-09 selekcjonerem był Holender Leo Beenhakker.

W historii polskiego futbolu nie zawsze za wybór piłkarzy do kadry odpowiadała jedna osoba. Bywało, że wyselekcjonowanie reprezentacji spoczywało w rękach kilkuosobowego zespołu, tzw. kapitanów związkowych, a zajęcia prowadził jeden trener.

W sprawie pierwszych selekcjonerów reprezentacji Polski różne źródła podają inne wersje, np. według publikacji "Polski Związek Piłki Nożnej - Zarys Historii 1919-94" selekcjonerami byli Józef Lustgarten i Jan Weissenhoff, a według "80 lat PZPN" - Józef Szkolnikowski (który jednak nie pojechał na pierwszy mecz do Budapesztu), a funkcję trenera pełnił Węgier Imre Pozsonyi.

Podobnie wyglądała sytuacja w latach 60., kiedy olimpijską reprezentację Polski (wówczas równoznaczną z pierwszą) prowadził francuski trener Jean Prouff. Pod jego kierunkiem Polacy grali w turnieju olimpijskim 1960 r. w Rzymie, ale oficjalnie selekcjonerem był Czesław Krug.

Dotychczasowi selekcjonerzy piłkarskiej reprezentacji Polski:

1. Józef Lustgarten, Jan Weyssenhof, Józef Szkolnikowski (Imre Pozsonyi) - 1921

2. Józef Lustgarten, Adam Obrubański, Stanisław Ziemiański - 1922

3. Kazimierz Glabisz, Tadeusz Kuchar, Adam Obrubański - 1923

4. Adam Obrubański - 1924

5. Tadeusz Kuchar - 1925

6. Tadeusz Synowiec - 1925-1927

7. Tadeusz Kuchar - 1928

8. Stefan Loth - 1929-1931

9. Józef Kałuża - 1931-1939

10. Henryk Reyman - 1947

11. Andrzej Przeworski, Czesław Krug, Karol Bergtal - 1947

12. Zygmunt Alfus - 1948

13. Andrzej Przeworski, Czesław Krug, Jan Nowak - 1948

14. Mieczysław Szymkowiak, Ignacy Izdebski, Stefan Kisieliński, Czesław Krug, Kazimierz Śmiglak - 1949

15. Mieczysław Szymkowiak, Mieczysław Kaczanowski, Stanisław Szymaniak - 1950

16. Ryszard Koncewicz - 1950-1956

17. Michał Matyas - 1952

18. Alfred Nowakowski - 1956

19. Henryk Reyman - 1956-1958

20. Czesław Krug (Jean Prouff) - 1959-1962

21. Wiesław Motoczyński - 1963-1965

22. Ryszard Koncewicz - 1966

23. Antoni Brzeżańczyk - 1966

24. Antoni Brzeżańczyk, Kazimierz Górski, Klemens Nowak - 1966

25. Michał Matyas - 1966-1967

26. Ryszard Koncewicz - 1968-1970

27. Kazimierz Górski - 1971-1976

28. Jacek Gmoch - 1976-1978

29. Ryszard Kulesza - 1978-1980

30. Antoni Piechniczek - 1981-1986

31. Wojciech Łazarek - 1986-1989

32. Andrzej Strejlau - 1989-1993

33. Lesław Ćmikiewicz - 1993

34. Henryk Apostel - 1994-1995

35. Władysław Stachurski - 1996

36. Antoni Piechniczek - 1996-1997

37. Krzysztof Pawlak - 1997

38. Janusz Wójcik - 1997-1999

39. Jerzy Engel - 2000-2002

40. Zbigniew Boniek - 2002

41. Paweł Janas - 2003-2006

42. Leo Beenhakker - 2006-2009

43. Stefan Majewski - 2009

44. Franciszek Smuda - 2009-2012

45. Waldemar Fornalik - 2012-2013

46. Adam Nawałka - 2013-2018

47. Jerzy Brzęczek - 2018-2021

48. Paulo Sousa - 2021

49. Czesław Michniewicz - 2022

50. Fernando Santos - 2023

51. Michał Probierz - 2023-?

(PAP)

PZPN: w środę w południe prezentacja nowego selekcjonera

"Polski Związek Piłki Nożnej informuje, że w środę 20 września o godzinie 12.00 w hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie (Skalnicowa 21) odbędzie się prezentacja nowego selekcjonera reprezentacji Polski" - przekazano w komunikacie z 19 września 2023 r..

Wcześniej tego dnia planowane jest posiedzenie zarządu PZPN, który formalnie zatwierdzi wybór, jakiego dokona prezes Cezary Kulesza. Działacze piłkarskiej centrali zjeżdżają do Warszawy jednak już we wtorek, bo tego dnia mają się toczyć ostatnie nieformalne rozmowy w tej sprawie.



Zarówno obrady zarządu, jak i prezentacja nowego selekcjonera połączona z konferencją prasową odbędą w hotelu, w którym od dawna przy okazji zgrupowań w stolicy rezyduje reprezentacja Polski. To zmiana w porównaniu z poprzednimi trenerami, gdyż Czesław Michniewicz i Fernando Santos byli przedstawiani w "domu reprezentacji", czyli na PGE Narodowym.

W powszechnej opinii wybór szkoleniowca biało-czerwonych dokonany zostanie z dwóch nazwisk - Marek Papszun i Michał Probierz.

Najbliższe mecze w kwalifikacjach ME czekają Polaków 12 i 15 października z Wyspami Owczymi w Thorshavn oraz Mołdawią w Warszawie. Zgrupowanie rozpocznie się 9 października.

W pięciu występach eliminacyjnych pod wodzą Santosa Polacy wywalczyli ledwie sześć punktów i są na czwartej pozycji w grupie E, za Albanią - 10, Czechami - 8, ale tylko w czterech meczach, i Mołdawią - 8. Tak złego bilansu w jakichkolwiek kwalifikacjach nie mieli od 10 lat, a trzy wyjazdowe pojedynki o punkty przegrali poprzednio w latach 2008-09 u schyłku kadencji Leo Beenhakkera.

W przypadku niewywalczenia awansu do przyszłorocznego turnieju w Niemczech dzięki zajęciu jednego z dwóch czołowych miejsc w grupie, a to wciąż jest możliwe, choć zależy już nie tylko od Polaków, zapewne w marcu 2024 wystąpią oni w barażach. Zakwalifikują się do nich dzięki wysokim notowaniom w ostatniej edycji Ligi Narodów.(PAP)

pp/ co/

El. ME 2024 - Michalski: inicjały nowego selekcjonera są wszystkim znane

„Inicjały selekcjonera są wszystkim znane, ale to prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej dokonuje tego wyboru i go ogłasza. Główni kandydaci są dobrymi trenerami oraz twardymi i pełnymi życia ludźmi” – powiedział prezes Pomorskiego ZPN oraz członek zarządu PZPN Radosław Michalski.

„Trzeba się przyznać i wziąć na klatę, że ostatni wybór był nieudany. Może trochę za bardzo zapatrzyliśmy się w magię nazwiska, bo po ogłoszeniu tej nominacji cała Polska była zadowolona z wyboru Fernando Santosa, a z meczu na mecz wyglądało to coraz gorzej” – stwierdził Michalski.

Prezentacja nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, który zastąpi zwolnionego 13 września Portugalczyka Fernando Santosa, odbędzie się w środę w samo południe w Warszawie. Niewykluczone jednak, że prezes PZPN Cezary Kulesza wcześniej ogłosi swój wybór.

„Inicjały takiej osoby są wszystkim znane, jednak w statucie związku zapisane jest, że to prezes PZPN wybiera selekcjonera i ja nie mogę wychodzić przed szereg. Moim zdaniem obaj główni kandydaci (Michał Probierz i Marek Papszun – dop. PAP)są dobrymi trenerami i mają też wspólne ważne cechy – to ludzie twardzi, dynamiczni i pełni życia” – przyznał Michalski.

28-krotny były reprezentant biało-czerwonych uważa, że kluczowe znaczenie będzie miało to, jak nowy opiekun drużyny narodowej „dogada się” z reprezentantami.

„Musi trafić do tych chłopaków, bo przecież treningów na ustalanie i wypracowanie jakiejś taktyki nie ma za wiele. Chodzi o to, aby reprezentacja ponownie była zespołem. Gdy weźmiemy pod uwagę poszczególnych piłkarzy, to naprawdę jesteśmy dobrą drużyną, ale tak do końca nie widać, żeby oni tworzyli zespół” – skomentował.

Michalski przekonuje, że misja nie jest łatwa, a kluczowym momentem może być 12 października.

„Tego dnia nastąpi debiut nowego selekcjonera, a wygrana na wyjeździe z Wyspami Owczymi będzie jego obowiązkiem. W tym samym czasie Albania podejmie Czechy i w przypadku korzystnego dla nas wyniku, czyli zwycięstwa gospodarzy, trzy nasze kolejne triumfy zapewnią nam awans na mistrzostwa Europy. I tego sobie życzmy” – podsumował.(PAP)

Autor: Marcin Domański

md/ co/