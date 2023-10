Sonda: Na kogo zagłosujesz w wyborach do Sejmu 15 października 2023 r.? Weź udział, nie czekaj na sondaże [Sonda anonimowa]

Weź udział w internetowej sondzie.

Jakie są numery komitetów wyborczych?

1 - Bezpartyjni Samorządowcy, 2 - Trzecia Droga, 3 - Nowa Lewica, 4 - PiS, 5 - Konfederacja, 6 - Koalicja Obywatelska. To numery list wyborczych wylosowane w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej dla ogólnopolskich komitetów, które wystawią kandydatów do Sejmu we wszystkich 41 okręgach wyborczych.

Jakie są ostatnie sondaże?

Sondaż: PiS na czele, druga KO, Trzecia Droga minimalnie przed Konfederacją; do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica

Najbliższe wybory parlamentarne wygrałoby PiS, zdobywając 34 proc. głosów. Na drugim miejscu uplasowała się KO z 26 proc. poparcia. Na kolejnych miejscach znalazły się: Trzecia Droga (11 proc.), Konfederacja (10 proc.) i Lewica (9 proc.) - wynika z sondażu pracowni Social Changes dla portalu wPolityce.pl.

Poniżej progu wyborczego znaleźli się Bezpartyjni Samorządowcy (2 proc.). 1 proc. badanych wskazało na inne ugrupowanie, a 7 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Biorąc pod uwagę jedynie zdecydowanych wyborców, PiS zdobyłoby 36 proc. głosów, KO 28 proc., Trzecia Droga 12 proc., Konfederacja 11 proc., Lewica 10 proc., Bezpartyjni Samorządowcy 2 proc.

Badanie przeprowadzono metoda CAWI w dniach 9-10 października 2023 roku na reprezentatywnej grupie 1094 Polaków.