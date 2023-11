Wnioski o wyprawkę szkolną (300 plus) tylko do 30 listopada. Potem można złożyć wniosek tylko w jednym przypadku

ZUS przypomina, że tylko do 30 listopada jest czas na wysłanie wniosku o 300 plus z programu „Dobry Start”. Po tym terminie można wysłać wniosek tylko w jednym przypadku.

Wniosek o 300 plus - termin

Większość rodziców i opiekunów złożyła już wnioski o wyprawkę szkolną w ramach programu „Dobry start". Na konta rodziców i opiekunów trafiło 1 mld 357 mln zł. Osoby, które jeszcze

nie złożyły wniosku o świadczenie 300 plus, mają czas tylko do końca listopada. Po tej dacie złożenie dokumentu będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W innym przypadku, gdy rodzic przeoczy termin i wniosek wyśle później, to niestety nie otrzyma już świadczenia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

Wniosek o 300 plus - jak złożyć

Wnioski o świadczenie 300 plus można złożyć wyłącznie online przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, bankowość elektroniczną, czy portal Emp@tia. ZUS zachęca do składania wniosków przez aplikację mZUS, gdzie większość danych jest już z automatu uzupełniona, dzięki czemu występuje mniejsze ryzyko popełnienia błędu.



Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu „Dobry Start", także przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia, znajdzie wszystkie informacje na temat tego wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS. Jest tam widoczny status obsługi wniosku, jak również szczegółowe informacje o świadczeniu. Wystarczy zalogować się na swój profil na PUE ZUS i przejść do zakładki „Dobry start”.

Dla kogo 300 zł na wyprawkę szkolną?

Świadczenie z programu „Dobry Start” przysługuje raz w roku na uczniów do 20. roku życia, a jeśli mają orzeczoną niepełnosprawność- do ukończenia 24. roku życia. 300 zł nie przysługuje na dzieci uczące się w zerówkach, ani dla studentów, nawet jeśli są w wieku uprawniającym do świadczenia.

