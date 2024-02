Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

Co się zmieni w Krajowej Radzie Sądownictwa?

Rząd Donalda Tuska deklaruje zamiar przywrócenia zgodności z Konstytucją przepisów, które dotyczą wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Celem proponowanych zmian jest także zagwarantowanie odrębności i niezależności władzy sądowniczej. Dotyczy to w szczególności gwarancji niezależności KRS od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, w procedurze powoływania sędziów. Zaproponowane przepisy są elementem przywracania praworządności w Polsce.



Projekt ten zawiera następujące nowe rozwiązania:



1) 15 sędziów – członków Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybieranych przez wszystkich polskich sędziów, a nie – jak do tej pory – przez Sejm. Dzięki rozwiązaniu, KRS stanie się niezależna od władzy ustawodawczej.



2) Wybory 15 sędziów do KRS będą mieć charakter bezpośredni i tajny.



3) W KRS będą reprezentowani wszyscy sędziowie (Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych), odpowiednio do ich liczebności.



4) Skład KRS będzie wybierany przez sędziów:

Sądu Najwyższego – 1 sędzia tego sądu,

sądów apelacyjnych – 2 sędziów sądów apelacyjnych,

sądów okręgowych – 3 sędziów sądów okręgowych,

sądów rejonowych – 6 sędziów sądów rejonowych,

sądów wojskowych – 1 sędzia sądów wojskowych,

Naczelnego Sądu Administracyjnego – 1 sędzia tego sądu,

wojewódzkich sądów administracyjnych – 1 sędzia wojewódzkiego sądu administracyjnego.



5) Zgłoszenia kandydatów do KRS będą weryfikowane przez Państwową Komisję Wyborczą.



6) Każdy kandydat na członka KRS będzie musiał przejść procedurę wysłuchania publicznego, z możliwością zadawania mu pytań.



7) W dniu ogłoszenia wyników nowych wyborów do KRS, w Radzie ustanie działalność tych sędziów, którzy zostali do niej wybrani w niekonstytucyjnym trybie przez Sejm, na podstawie przepisów uchwalonych w grudniu 2017 r.



8) Przy KRS powstanie Rada Społeczna, której celem będzie zapewnienie otwartego udziału organizacji obywatelskich i zawodowych w tworzeniu strategii reform w sądownictwie. Chodzi także o zagwarantowanie obiektywizmu w ich monitorowaniu.

Rada Społeczna będzie doradzała w sprawach dotyczących rozpatrywania i oceny kandydatów na stanowiskach sędziowskich i asesorskich.

Dzięki powstaniu Rady Społecznej, KRS będzie w stanie skuteczniej chronić sądy przed ewentualnymi naciskami politycznymi.



W skład Rady Społecznej wejdą osoby wskazane przez Naczelną Radę Adwokacką, Krajową Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Członkami Rady będą także osoby wskazane przez Prezydenta, będące przedstawicielami organizacji pozarządowych.



Kadencja Rady Społecznej będzie trwała 4 lata.

Od kiedy zmiany w KRS?

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw ustawy uchwalonej przez Sejm i Senat oraz podpisanej przez Prezydenta RP .

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa