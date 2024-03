Poczta Polska przez Wielkanocą - w sobotę 30 marca placówki (także całodobowe) otwarte do 14.00

W Wielką Sobotę, 30 marca, placówki pocztowe - czynne standardowo w soboty oraz całodobowe - będą obsługiwać klientów maksymalnie do godz. 14 - podała w poniedziałek Poczta Polska. Dodała, że w Wielkanoc oraz w poniedziałek 1 kwietnia wszystkie będą nieczynne.

Poczta Polska: w sobotę 30 marca placówki będą otwarte maksymalnie do godz. 14

W komunikacie z 25 marca 2024 r. Poczta Polska poinformowała, że w okresie wielkanocnym czas pracy placówek pocztowych ulega zmianie. "W Wielką Sobotę (30 marca) placówki czynne standardowo w soboty obsługują klientów maksymalnie do godz. 14.00 Placówki całodobowe będą czynne do godz. 14.00" - podała Poczta. Dodała, że w Wielkanoc oraz w Poniedziałek Wielkanocny (31 marca i 1 kwietnia) wszystkie placówki będą nieczynne.



Placówki pocztowe zlokalizowane w obiektach funkcjonujących w innym czasie pracy (np. ministerstwa, sądy, urzędy skarbowe, urzędy gminy, centra/galerie handlowe) przystosują godziny pracy do czasu funkcjonowania podmiotów, w których są zlokalizowane - podano.



Jak dodano, placówki Poczty Polskiej wznowią pracę 2 kwietnia br. zgodnie ze standardowym czasem działania dla dnia roboczego.



Aktualne informacje o godzinach otwarcia placówek pocztowych są dostępne pod adresem: placowki.poczta-polska.pl.



Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. (PAP)

gkc/ pad/