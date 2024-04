Punkt paszportowy ponownie otwarty po kilkunastu latach. Kto z niego skorzysta?

Paszport znów można wyrobić w Mielcu. Według szacunków urzędników rocznie o dokument możne tam wnioskować do 9 tysięcy osób.

W Mielcu ponownie otwarto Terenowy Punkt Paszportowy

Nowy punkt paszportowy został otwarty w czwartek. Mieści się w budynku urzędu miasta przy ulicy Żeromskiego.

Mieszkańcy powiatu mieleckiego nie będą już musieli jeździć do oddalonego o ponad 60 kilometrów Rzeszowa i prawie tyle samo do Tarnobrzega, by wyrobić, a później odebrać dokument.

„Wiązało się to z korzystaniem z urlopu w pracy lub ze zwolnieniem z zajęć szkolnych” – zauważyła podczas oficjalnego otwarcia punktu wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul.

Urzędnicy prognozują, że rocznie o paszport możne wnioskować od 8 do 9 tys. osób. Ustalili to na podstawie liczby mieszkańców powiatu mieleckiego i sąsiednich. Ze statystyk Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wynika również, że systematycznie rośnie liczba wydawanych dokumentów. Cztery lata temu było to prawie 41 tys. dokumentów, rok później – nieco ponad 51 tys., w kolejnym ponad 112 tys., a w 2023 r. – ponad 90 tys. Od początku 2024 r. wydano ponad 30,5 tys. paszportów.

Kiedy otwarty jest punkt paszportowy?

Punkt paszportowy w Mielcu czynny jest pięć dni w tygodniu. W poniedziałek od 9.00 do 15.45, we wtorek, czwartek i piątek od godz. 8.00 do 15.15, a najkrócej w środy – od godz. 9.00 do 15.15.

Pod koniec ubiegłego roku taki punkt został otwarty w Stalowej Woli. (PAP)

Autorka: Agnieszka Lipska

