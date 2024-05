Ważne wieści dotyczące CPK. To może być przełom w sprawie budowy portu lotniczego w Baranowie

Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) złożyła dzisiaj do Wojewody Mazowieckiego dokumenty potrzebne do wydania decyzji lokalizacyjnej dla obszaru lotniska CPK. To może być przełom w sprawie budowy portu lotniczego w Baranowie.

Spółka CPK złożyła niezbędne dokumenty do Wojewody Mazowieckiego, aby uzyskać decyzję lokalizacyjną

To może być przełom w sprawie CPK. Spółka Centralny Port Komunikacyjny złożyła dzisiaj, 20 maja, niezbędne dokumenty do Wojewody Mazowieckiego, aby uzyskać decyzję lokalizacyjną, co stanowi istotny krok w kierunku rozpoczęcia budowy nowego węzła przesiadkowego między Warszawą a Łodzią. Decyzja ta była konieczna do uzyskania pozwolenia na budowę, po okresie opóźnień związanych z wymianą kierownictwa w spółce.

Przypomnijmy, że 8 kwietnia CPK zawnioskowała do wojewody o przedłużenie o 30 dni terminu uzupełnienia wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska. Sam wniosek spółka złożyła w październiku ub.r. Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej pozwala na złożenie wniosku o pozwolenie na budowę lotniska. Pod koniec października ub.r. rząd przyjął Program Wieloletni, który zapewniał finansowanie projektu CPK do 2030 r. w wysokości 155 mld zł. Miało to pozwolić na kontynuację projektowania, wykup nieruchomości i realizację robót budowlanych.

CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy

Spółka CPK została powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego m.in. budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz inwestycji towarzyszących - m.in. linii kolejowych, dróg ekspresowych i autostrad.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. hektarów ma być wybudowany port lotniczy.

W skład CPK mają wejść też inwestycje kolejowe: węzeł przy porcie lotniczym i połączenia na terenie kraju, które powinny umożliwić przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz. CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa.

Prezydent Duda: Premier powiedział mi, że projekt CPK będzie kontynuowany

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że szef rządu Donald Tusk poinformował go o zamiarze kontynuacji projektu budowy CPK z korektami w planowej sieci kolejowej. Podkreślił, że powstanie CPK jest absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie Polsce bezpieczeństwa. Duda o informacje w sprawie realizacji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego był pytany podczas swojego pobytu w Rzymie.

Jak poinformował, premier Donald Tusk przekazał mu, że rząd chce kontynuować inwestycję z korektami w planowanej sieci kolejowej. Prezydent podkreślił, że CPK ma znaczenie nie tylko ze względu na rozwój transportu lotniczego i dodatkowej komunikacji drogowej i kolejowej, ale przede wszystkim dla bezpieczeństwa Polski.

"To będzie jedyne lotnisko w Polsce, które będzie w stanie, w tak szybkim tempie przyjąć tak poważne siły sojusznicze największymi samolotami, które będą dostarczane do Polski, gdyby zaszła taka potrzeba. To lotnisko z punktu widzenia amerykańskich ekspertów od spraw bezpieczeństwa, generałów, ale także z innych państw NATO, z którymi rozmawiałem jest po prostu absolutnie kluczowe, jeśli chodzi o zapewnienie nam bezpieczeństwa" – tłumaczył. Duda zadeklarował, że w tej sprawie będzie trzymał rękę na pulsie i nie odpuści tego tematu.