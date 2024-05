27 maja Dzień Samorządu Terytorialnego

Dopłaty do zboża 2024 - wnioski w ARiMR można składać do 5 czerwca

Dopłaty do zboża 2024 - wnioski można złożyć do 5 czerwca. Producenci zbóż, którzy sprzedali od 1 stycznia br. do 31 maja br. pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).