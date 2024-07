Najdłuższa piesza pielgrzymka wyruszyła na Jasną Górę

Uczestnicy najdłuższej trasy pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyli już w drogę. Pielgrzymi mają dotrzeć na miejsce 13 sierpnia, po pokonaniu około 650 km.

Najdłuższa pielgrzymka w Polsce

Najdłuższa w Polsce piesza pielgrzymka do Częstochowy wyruszyła w poniedziałek rano spod sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na os. Słonecznym w Szczecinie. Do grupy idącej z Pustkowa (od czwartku), Świnoujścia i Kamienia Pomorskiego dołączyło ok. stu pielgrzymów.

Dyrektor 40. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę ks. Karol Łabenda powiedział PAP, że znad morza szło około 50 osób, teraz jest około 150.

Trasa tej pielgrzymki była kilkukrotnie modyfikowana. Od niemal dekady jest najdłuższa w Polsce. W 2023 r. pielgrzymi, którzy wyruszyli spod Bałtyckiego Krzyża Nadziei w Pustkowie (gm. Rewal), przeszli 645,5 km. W tym roku ma być kilka kilometrów więcej. Ksiądz Łabenda powiedział: - Planujemy mały objazd zrobić, bo chcemy uciec z jednej z głównych dróg krajowych, żeby było bezpieczniej. Tam samochód za samochodem, tir za tirem, więc wolimy pięć kilometrów nadrobić.

Setki kilometrów do pokonania

Ile kilometrów jest do przejścia? Idący ze Świnoujścia na Jasną Górę pokonają ponad 630 km. Pielgrzymi ze Szczecina – ok. 530 km. Trasa wiedzie przez Stargard, Choszczno (woj. zachodniopomorskie), Śrem, Krotoszyn, Kępno (woj. wielkopolskie), Skomlin (woj. łódzkie), Starokrzepice (pow. kłobucki, woj. śląskie). 13 sierpnia szczecińska pielgrzymka ma dotrzeć do Częstochowy.

Pielgrzymka rozpoczęła się w poniedziałek o godz. 7:00 uczestnictwem we mszy świętej odprawionej przez bp. Henryka Wejmana. Później przez kilkadziesiąt minut organizowali się, pakowali cięższe bagaże do busów, instalowali nagłośnienie itd.

- To piękny czas, piękne przeżycia, tu idą piękni ludzie – powiedziały PAP Agnieszka i Beata, siostry bliźniaczki, kolejny raz na pielgrzymkowym szlaku. - Na całej pielgrzymce byłam cztery razy, siostra trzy, ale co roku idziemy na kilka dni. Tym razem do Drezdenka – dodała Agnieszka.

Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym

W Drezdenku pielgrzymi mają być w piątek. Po drodze będą dołączać kolejne grupki. W szczecińskiej pielgrzymce idą też osoby z Warszawy, Olsztyna czy z Poznania. Tegoroczne hasło to „Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym”. - Główna intencja naszej pielgrzymki to modlitwa o powołania: kapłańskie, zakonne i misyjne. Dziś w sposób szczególny ta modlitwa jest potrzebna, co widzimy po seminariach – podsumował ks. Łabenda.

13 sierpnia na Jasnej Górze pielgrzymów ma przywitać administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej bp Zbigniew Zieliński, a następnie odprawi mszę dla pątników z całej Polski.

