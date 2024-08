Rok szkolny 2024/2025. Nowe przedmioty: edukacja obywatelska i edukacja zdrowotna. A wychowanie patriotyczne? Min. B. Nowacka: już jest w szkole

W dniu 20 lipca 2024 r. w czasie posiedzenia Rady Naczelnej PSL wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział projekt ustawy o wychowaniu patriotycznym. "Wartości takie jak tradycja, tożsamość i kultura narodowa oraz patriotyzm muszą być przekazywane młodemu pokoleniu" - argumentował. Natomiast 13 sierpnia 2024 r. Minister edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że nie ma w planach nowego przedmiotu dotyczącego wychowania patriotycznego.

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada ustawę o wychowaniu patriotycznym

W sobotę 20 lipca 2024 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady Naczelnej PSL - jednego z kluczowych organów zarządzających partią, w którego skład wchodzą m.in. prezes partii Kosiniak-Kamysz, były premier Waldemar Pawlak, wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, a także ministrowie i wiceministrowie związani z PSL.

W trakcie tego posiedzenia prezes PSL zapowiedział przygotowanie "w najbliższych dniach" projektu ustawy o wychowaniu patriotycznym.

"Wartości takie jak tradycja, tożsamość i kultura narodowa oraz patriotyzm muszą być przekazywane młodemu pokoleniu". "Szkoła ma nie tylko uczyć, ale też wychowywać wspólnie z rodzicami i wspólnotą samorządową. Dlatego w najbliższych dniach zaprezentujemy ustawę o wychowaniu patriotycznym" – zapowiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, .

Precyzował, że ustawa ta zawierać będzie "zbiór rozwiązań zapobiegający jakiejkolwiek rewolucji - czy to lewackiej, czy prawackiej", "bo jedna i druga szkodzi Polsce". "To, co jest w centrum, jest dla niej najlepsze" – mówił prezes PSL.



Kosiniak-Kamysz wskazał też, że w projekcie tej ustawy znajdą się też przepisy pozwalające np. dzieciom z dużych miast na wyjazdy na zielone szkoły do gospodarstw agroturystycznych, by zapoznawały się z polską wsią.

"Będziemy bronić prawa do naszych poglądów (...) każdy człowiek ma prawo do szacunku dla swoich poglądów i myśli. (...) Szanujemy poglądy naszych wyborców - to jest fundament bycia w polityce" - mówił lider PSL. "Czy doświadczamy tego samego z drugiej strony? Nie zawsze. Nie jest wyrazem szacunku wobec naszych poglądów i naszych wolności w głosowaniach, działaniach, realizacji celów oblewanie czerwoną farbą naszych biur. Nie jest to wyrazem szacunku i tolerancji, a my tę tolerancję mamy, dla każdego człowieka i każdej formacji politycznej" - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

Minister edukacji Barbara Nowacka: nie mam w planach przedmiotu wychowanie patriotyczne

Minister edukacji Barbara Nowacka była pytana w czwartek 13 sierpnia 2024 r. w TVN24, czy przedmiot wychowanie patriotyczne to dobry pomysł, powiedziała, że w szkołach jest wychowanie patriotyczne. "Jest świetnie prowadzone" – zaznaczyła.



Barbara Nowacka przypomniała, że w ogłoszonych w czerwcu priorytetach polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2024/2025 wychowanie obywatelskie i wychowanie patriotyczne wpisano w punkcie drugim: "Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna".



"To przecież z mojej inicjatywy wraz z (wice)premierem Kosiniakiem-Kamyszem wprowadziliśmy program >>Edukacja z wojskiem<<, który pokazuje, jak ważna jest umiejętność obrony cywilnej" – przypomniała minister.



Program ten jest wspólnym przedsięwzięciem MEN i MON. Pilotaż, do którego zgłosiło się ponad 3 tys. szkół, przeprowadzono od 6 maja do 20 czerwca. Żołnierze prowadzili zajęcia w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, podczas których przekazywali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa. Pod koniec lipca Nowacka zapowiedziała, że program będzie kontynuowany. "Razem z wicepremierem, szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem przygotowujemy umowę ramową, jak będzie wyglądała kolejna edycja" – powiedziała wówczas.



Minister edukacji zaznaczyła też, że "nauczyciele w sposób oczywisty uczą dzieciaki patriotyzmu".



Dopytywana, czy zatem wprowadzenie oddzielnego przedmiotu jest niepotrzebne, Nowacka poinformowała, że nie ma w planach nowego przedmiotu dotyczącego wychowania patriotycznego.



"Mam w planach i są prace nad: edukacją obywatelską, ale obywatelstwo to też patriotyzm, partycypacja w wyborach, oraz edukacją zdrowotną. Oba wejdą w życie w 2025 r." – dodała Barbara Nowacka.



Przedmiot edukacja obywatelska zastąpi historię i teraźniejszość (HiT) wprowadzoną, gdy ministrem edukacji i nauki był Przemysław Czarnek.