Wykaz 16 ośrodków monitorujących Krajową Sieć Onkologiczną

W dniu 10 września 2024 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie ministra zdrowia zawierające wykaz 16 wojewódzkich ośrodków monitorujących działających w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej. Zacznie obowiązywać od środy 11 września.

Rozporządzenie realizuje przepisy ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)

KSO to nowy model organizacyjny leczenia onkologicznego. KSO ma doprowadzić ma do tego, by każdy pacjent z nowotworem, niezależnie od miejsca zamieszkania, miał zapewnione leczenie oparte na jednakowych standardach diagnostyczno-terapeutycznych i przebiegało przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin medycyny. KSO zakłada, że w każdym województwie będzie jeden wojewódzki ośrodek monitorujący (WOM).



Krajowa Sieć Onkologiczna (KSO) jest kamieniem milowym, od którego realizacji zależy wypłata transzy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wykaz 16 wojewódzkich ośrodków monitorujących Krajową Sieć Onkologiczną

Według rozporządzenia wojewódzkimi ośrodkami monitorującymi będą:

Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu – dla woj. dolnośląskiego;

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy – dla woj. kujawsko-pomorskiego;

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie – dla woj. lubelskiego;

Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp z o. o. – dla woj. lubuskiego;

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi – dla woj. łódzkiego;

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Krakowie – dla woj. małopolskiego.

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie–Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie – dla woj. mazowieckiego;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opolskie Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – dla woj. opolskiego;

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie – dla woj. podkarpackiego;

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku – dla woj. podlaskiego;

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku – dla woj. pomorskiego;

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach – dla woj. śląskiego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach – dla woj. świętokrzyskiego;

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie – dla woj. warmińsko-mazurskiego;

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu – dla woj. wielkopolskiego;

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie – dla woj. zachodniopomorskiego.

Ważne KSO jest hierarchiczna. Opiera się na trzystopniowym podziale szpitali w obrębie województw, gdzie ośrodki przypisane są do różnych poziomów zależnie od zakresu swojej działalności. Ośrodki monitorujące (WOM) zostały wybrane ze Specjalistycznych Ośrodków Leczenia Onkologicznego III poziomu w danym województwie.

Szpitale w KSO

Pod koniec lipca NFZ opublikował wykaz szpitali zakwalifikowanych do KSO.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 września 2024 r. w sprawie wykazu Wojewódzkich Ośrodków Monitorujących - Dz. U. z 10 września 2024 r., poz. 1347.

