Poszedł na grzyby, znalazł niewybuch z II wojny światowej

60-letni mieszkaniec powiatu przysuskiego (woj. mazowieckie) podczas grzybobrania natknął się na niewybuch z II wojny światowej. Pociska artyleryjski zabrali saperzy wezwani na miejsce.

Pocisk z II wojny światowej

O sytuacji poinformowała rzeczniczka policji w Przysusze st. post. Aleksandra Bałtowska. Grzybiarz znalazł niewybuch w piątek. Mundurowi potwierdzili, że był to pocisk artyleryjski produkcji niemieckiej pochodzący z okresu II wojny światowej. Policjanci zabezpieczali teren do przyjazdu patrolu saperskiego. W niedzielę żołnierze zabrali pocisk na poligon, gdzie zostanie zneutralizowany.

Co robić, gdy znajdziemy niewybuch?

Takie znalezisko to wcale nie odosobniony przypadek. Policja przypomina, że mimo upływu wielu lat ziemia skrywa jeszcze sporo różnych niewypałów i niewybuchów. Nie wolno ich dotykać ani tym bardziej przenosić czy rozbrajać. Miejsce, w którym znaleziono niebezpieczny przedmiot należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie, należy to miejsce tak oznakować, by nikt tam nie wszedł i żeby można je było bez trudu odnaleźć.

Jak powinniśmy się zachować znajdując niewybuch? O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę policji. Funkcjonariusze zabezpieczą teren i powiadomią saperów.

Ważne Materiał wybuchowy stosowany w technikach wojskowych jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.

