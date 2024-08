Okres przejściowy dla e-Doręczeń do końca 2025 r. W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia w podmiotach publicznych

Wprowadzenie okresu przejściowego dla e-Doręczeń do 31 grudnia 2025 r. dla podmiotów publicznych. Tak zakłada projekt nowelizacji ustawy opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Okres przejściowy dla e-Doręczeń w podmiotach publicznych do 31 grudnia 2025 r.

REKLAMA

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o doręczeniach elektronicznych oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorców. "W celu zapewnienia skutecznego wdrożenia e-Doręczeń w podmiotach publicznych proponuje się wprowadzenie okresu przejściowego do 31 grudnia 2025 r., w którym będą one mogły stopniowo dostosowywać się do nowego sposobu prowadzenia korespondencji, tj. dostosować się organizacyjnie, wprowadzić systemy elektronicznego obiegu dokumentów (systemy klasy EZD) oraz poznać nowe rozwiązanie, jakim są e-Doręczenia" - poinformowano w Ocenie Skutków Regulacji (OSR).

REKLAMA

Wyjaśniono, że w projektowanym okresie przejściowym zostanie zapewniona równoważność doręczania korespondencji za pośrednictwem operatora pocztowego albo w ePUAP oraz w innych systemach dziedzinowych z e-Doręczeniami, przy czym wprowadzane rozwiązania będą promować doręczanie korespondencji z wykorzystaniem e-Doręczeń.

Podmioty publiczne potrzebują więcej czasu na wdrożenie e-Doręczeń

W OSR dodano, że w 2023 i 2024 r. na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji przeprowadzono badania wśród podmiotów publicznych, weryfikujące ich przygotowanie do wdrożenia e-Doręczeń. Badania te pokazały, że większość z nich nie posiada systemu do elektronicznego obiegu dokumentów. Zaznaczono, że termin wejścia w życie obowiązku stosowania doręczeń elektronicznych był kilkukrotnie przesuwany ze względu na niewystarczającą gotowość do doręczania korespondencji w sposób elektroniczny po stronie podmiotów obowiązanych.