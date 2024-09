Ostatni dzień na zgłoszenie w Konkursie "Akademia Wsparcia" 2024-2026 - dotacje dla organizacji pozarządowych

24 września to ostatni dzień na zgłoszenie w Konkursie "Akademia Wsparcia" obejmujący lata 2024-2026. Przewiduje dotacje dla organizacji pozarządowych wspierających instytucje opieki i samorządy we wdrażaniu nowych standardów opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez działania na poziomie centralnym oraz regionalnym. Na realizację tego zadania w 2024 roku przeznaczono 14,6 mln zł.

Konkurs "Akademia Wsparcia"

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny Rodzic” wprowadza nie tylko nowe świadczenia. Pozwala również ministrowi ds. rodziny podejmować działania służące podnoszeniu jakości opieki sprawowanej nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozwojowi instytucjonalnych form tej opieki, a także inicjować promocję działań na rzecz opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. To ogromna zmiana systemu opieki wczesnodziecięcej w Polsce, która wymaga z jednej strony szerokiego informowania zarówno rodziców, jak i prowadzących instytucje opieki czy gminy, które będą kontrolować żłobki, kluby dziecięce i dziennego opiekuna.

Opieka nad dziećmi do lat 3

W tym celu zaplanowano działania skierowane bezpośrednio do kadr zatrudnionych w ww. instytucjach, podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki, jak i pracowników samorządowych, w celu przygotowania ich do wejścia w życie nowych przepisów. Ogłaszany konkurs ma na celu wyłonienie podmiotów wspierających instytucje opieki i samorządy we wdrażaniu nowych standardów opieki nad dziećmi do lat 3, poprzez działania na poziomie centralnym oraz regionalnym.

Cel konkursu "Akademia Wsparcia"

Celem konkursu jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych, których zadaniem będzie wsparcie instytucji opieki we wdrażaniu i podnoszeniu standardów jakości opieki sprawowanej nad dziećmi do lat 3 i upowszechnianie formalnej opieki. Działalność tych instytucji będzie polegała głównie na upowszechnianiu formalnej opieki, wspieraniu podmiotów prowadzących instytucje opieki, opiekunów, jak i gmin kontrolujących instytucje opieki, współpracę z rodzicami, w celu podnoszenia jakości opieki.

Wybrane w ramach konkursu podmioty będą miały za zadanie współpracę z MRPiPS oraz ze sobą, przy czym Krajowy LIDER Akademii Wsparcia jako jednostka centralna odpowiada za koordynację działań Wojewódzkich LIDERÓW Akademii Wsparcia, czyli jednostek regionalnych, a także ma rolę wspierającą/monitorującą w kontekście upowszechniania instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

w 2024 r.: 14,6 mln zł,

w 2025 r.: 60 mln zł,

w 2026 r.: 60 mln zł.

W ramach wszystkich Priorytetów Minister określa w Regulaminie konkursowym warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego.

Realizacja zadania

Projekt w ramach danego Priorytetu może rozpocząć się najwcześniej 1 października 2024 r., ale nie wcześniej niż z dniem wyłonienia podmiotu, a nieprzekraczalny termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2026 r. Termin kwalifikowalności obejmuje tylko wydatki poniesione od dnia 1 października 2024 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.

"Akademia Wsparcia" - oferty do 24 września 2024 r.

Ofertę wraz z oświadczeniami należy złożyć do 24 września na adres platformy ePUAP Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa w wersji elektronicznej (wzór oferty stanowi załącznik do Regulaminu). Dopuszczalne jest złożenie oferty jedynie na wzorze określonym w załączniku do Regulaminu konkursu.

Więcej informacji: OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT pn. Akademia Wsparcia – krajowy system wspierania rozwoju opieki wczesnodziecięcej w Polsce – 2024-2026 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)