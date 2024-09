Powódź zniszczyła Twój biznes? Sprawdź, jakie ulgi Ci przysługują

Każdy poszkodowany w powodzi podatnik możne wystąpić w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej o umorzenie zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mogą skorzystać z wydłużonych terminów płatności podatków VAT, PIT i CIT.

Poszkodowani mają wydłużone terminy złożenia JPK_VAT, informacji podsumowujących, przeważającej większości deklaracji VAT.

Dla darowizn towarów i usług przekazywanych w związku z pomocą poszkodowanym wskutek powodzi obowiązuje 0% stawka VAT, taka sama stawka dotyczy darowizn materiałów budowlanych na odbudowę lub remont nieruchomości zniszczonych wskutek powodzi.

Umożliwiamy skorzystanie z dodatkowych ulg podatkowych.

Poszkodowani przedsiębiorcy otrzymają zwrot kosztów zakupu kas fiskalnych do wysokości 2 tys. zł.

Działa specjalna infolinia dla poszkodowanych przez powódź.

Ministerstwo Finansów przygotowało przepisy, które zawierają szereg rozwiązań przeznaczonych dla poszkodowanych w trakcie wrześniowej powodzi. W zakresie nieobjętym rozporządzeniem, każdy poszkodowany w powodzi podatnik możne wystąpić w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej o umorzenie zobowiązań podatkowych.

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mają wydłużone terminy płatności podatków

Przedsiębiorcy poszkodowani w powodzi mają wydłużone terminy płatności podatków VAT, PIT i CIT. W przypadku VAT odroczenie zapłaty podatku obowiązuje do 25 stycznia 2025 r. W zakresie PIT i CIT odroczenie dotyczy zaliczek na podatek i podatków należnych za sierpień–grudzień 2024 r. Przedsiębiorcy rozliczą podatek dopiero w zeznaniu rocznym. Analogiczne rozwiązanie będzie dotyczyć ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. podatku minimalnego od budynków oraz tych podatników CIT, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy. Odroczenie dotyczy również podatku odprowadzanego do urzędu skarbowego za pracowników poszkodowanych firm.

Powyższe rozwiązania dotyczą podatników i płatników poszkodowanych w wyniku powodzi, posiadających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd oraz prowadzących działalność na terenach gmin objętych stanem klęski żywiołowej. Równocześnie MF przesuwa terminy składania deklaracji VAT miesięcznych i kwartalnych, informacji podsumowujących oraz JPK-VAT do 25 listopada 2024 (dotyczy tych deklaracji oraz informacji, których terminy złożenia przypadają w okresie od września do października 2024 r.).

Dodatkowe ulgi podatkowe dla poszkodowanych przedsiębiorców

W przypadku przekazania na własność nieodpłatnie poszkodowanym przedsiębiorcom środków trwałych lub sfinansowania ich zakupu, przedsiębiorcy mają możliwość zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych, do końca następnego roku kalendarzowego. Przedsiębiorcy użyczający poszkodowanym środków trwałych mają możliwość kontynuowania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich w koszty uzyskania przychodów.

Ulgi te obowiązują do końca następnego roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem drugiego (działa na przestrzeni całego okresu amortyzacji). W zakresie opłaty skarbowej zwolnienie czynności urzędowych, wydania zaświadczeń lub zezwoleń, złożenie pełnomocnictwa, prokury, jego odpisu, wypisu, kopii w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi – dokonanych/złożonych/wydanych do 15 września 2025 r.

Stawka VAT 0% na darowizny do złagodzenia skutków powodzi

Stawka 0% VAT jest stosowana dla darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności, koców, śpiworów, ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu.

Z rozwiązania mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny na cele związane z pomocą ofiarom powodzi. Dotyczy ono wsparcia realizowanego za pośrednictwem podmiotów zwykle organizujących pomoc i dystrybucję świadczeń w tego rodzaju kataklizmach, tj.: organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Stawka 0% może być stosowana dla darowizn dokonanych od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Szczegóły w komunikacie.

VAT 0% dla darowizn materiałów budowlanych dla powodzian

Od 24 września 2024r. obowiązuje rozporządzenie umożliwiające stosowanie 0% stawki VAT dla darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych, których nieruchomości uległy zniszczeniu wskutek wrześniowego kataklizmu.

Stawka 0% jest stosowana do darowizn takich materiałów przekazywanych bezpośrednio na rzecz:

osób fizycznych,

podmiotów prowadzących działalność: edukacyjną, kulturalną, w zakresie ochrony zdrowia, opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą oraz osobami w podeszłym wieku, w zakresie zbiorowego zakwaterowania uczniów i studentów,



których nieruchomości usytuowane są na terenie gmin objętych kataklizmem oraz którzy posiadają formalne prawo do dysponowania tymi nieruchomościami.

Stawka 0% może być stosowana do darowizn materiałów budowlanych dokonanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. 24 września 2024 r., do 31 marca 2025 r. Celem rozwiązania jest ułatwienie odbudowy lub remontu zniszczonych w wyniku powodzi budynków i budowli, a tym samym szybszy powrót mieszkańców obszaru dotkniętego klęską do normalnego życia. Szczegóły w komunikacie.

Zwrot kosztów zakupu kasy fiskalnej poniesionych przez przedsiębiorcę

W odpowiedzi na zgłaszane postulaty przedsiębiorców z terenów objętych powodzią, Ministerstwo Finansów wprowadza zwrot kosztów zakupu kas fiskalnych do wysokości 2 tys. zł. Rozwiązanie to dotyczy przedsiębiorców, którzy utracili swoje kasy fiskalne wskutek powodzi, posiadających odpowiednio miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd oraz prowadzących działalność na terenach gmin objętych stanem klęski żywiołowej.

Dodatkowo producenci i importerzy kas fiskalnych zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) zadeklarowali pomoc przedsiębiorcom w przeprowadzeniu badań kas, które uległy uszkodzeniu w powodzi, oraz specjalną ofertę dla przedsiębiorców, którzy utracili kasy w wyniku powodzi.

Infolinia i punkty obsługi podatników

Działa specjalna infolinia, na którą mogą zadzwonić podatnicy poszkodowani w wyniku powodzi. Infolinia jest czynna w dni powszednie w godz. 8:00-18:00 pod numerem telefonu 22 460 59 30.

Organy podatkowe będą rozpatrywały wnioski powodzian w pierwszej kolejności, a zaświadczenia dla poszkodowanych podatników (o dochodach, przychodach, niezaleganiu), będą załatwiane „od ręki”, zarówno złożone bezpośrednio w urzędach skarbowej czy w sposób elektroniczny. W urzędach skarbowych, w których nie ma możliwości obsługi bezpośredniej podatnicy są obsługiwani kanałami zdalnymi.

Poszkodowani podatnicy mogą składać wnioski w dowolnym najbliższym urzędzie skarbowym. Dla ułatwienia i przyspieszenia pomocy poszkodowanym w zależności od potrzeb tworzone mogą być tymczasowe punkty obsługi podatników.