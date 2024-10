SMS ze skarbówki lub innego urzędu. Cyberprzestępcy intensywnie wykorzystują je do okradania internautów, ale i tak chcemy je otrzymywać, dlaczego

Najmniej chętnie SMS ze skarbówki, zwłaszcza gdy dotyczy potrzeby zapłaty podatku. Ale info o załatwionej sprawie i dokumentach do odbioru, ostrzeżenie o anomaliach pogodowych czy ponadwymiarowym smogu – już jak najbardziej. Urzędowe SKS-y są powszechnie akceptowane i pożądane.

Alerty RCB, e-recepty, powiadomienia o gotowym do odbioru dowodzie osobistym lub paszporcie – to tylko niektóre z informacji, które na co dzień otrzymujemy od instytucji publicznych za pośrednictwem SMS-ów.

Polacy chcą otrzymywać SMS-y z urzędów: dlaczego

Platforma SMSAPI postanowiła sprawdzić jak Polacy oceniają taki sposób komunikacji z urzędami i czy chętnie z niego korzystają.

Na zlecenie SMSAPI, platformy do masowej wysyłki wiadomości SMS, MMS, RCS, przeprowadzone zostało badanie, którego efektem jest raport Komunikacja SMS instytucji publicznych z mieszkańcami. Oczekiwania i potrzeby.

Wyniki pokazują, że wiadomości tekstowe wysyłane przez instytucje publiczne są nie tylko powszechnie akceptowane, ale wręcz oczekiwane przez mieszkańców Polski.

Z raportu wynika, że jedynie 2 proc. ankietowanych ma negatywną opinię o informacjach przesyłanych przez instytucje publiczne. SMS-y powszechnie postrzegane są jako szybkie, wygodne i niezawodne narzędzie do przekazywania ważnych informacji.

I zapewne jest to jedna z przyczyn, dla których już ponad 62 proc. badanych korzysta z powiadomień SMS od urzędów. Jednocześnie co trzeci mieszkaniec Polski wciąż nie ma dostępu do tej formy komunikacji.

SMS z urzędu SMS z urzędu Materiały prasowe

– Wydaje się, że w przeważającej części to, że Polacy nie korzystają z SMS-owych powiadomień od władz lokalnych wynika z braku odpowiednich narzędzi po stronie urzędów albo braku informacji o możliwości skorzystania z tej formy komunikacji. Świadczyć o tym może deklaracja aż 82 proc. tych, którzy takich powiadomień obecnie nie otrzymują, że chętnie korzystaliby z takiego rozwiązania – zauważa Paweł Witoszek z SMSAPI.

– To sygnał, że mieszkańcy oczekują rozbudowy i udoskonalenia komunikacji poprzez SMS-y, zwłaszcza w obszarze informacji, które bezpośrednio wpływają na ich codzienne życie – uzupełnia Paweł Witoszek.

SMS z urzędu: jakie są najbardziej pożądane, kto je akceptuje a kogo irytują

Badanie przeprowadzone przez SMSAPI pokazuje, że ankietowani mają wyraźne preferencje dotyczące tego, jakie treści chcieliby otrzymywać za pośrednictwem SMS-ów.

Najistotniejsze okazują się powiadomienia urzędowe – m.in. o dokumentach do odbioru czy ważnych terminach. Chciałoby je otrzymywać ponad 78 proc. ankietowanych oraz ostrzeżenia: smogowe, pogodowe i inne – ponad 77 proc. ankietowanych.

Inne ważne dla mieszkańców kategorie to informacje dotyczące podatków i płatności (58 proc), jak również komunikaty o remontach dróg czy zmianach w funkcjonowaniu transportu miejskiego (57 proc.).

Co ciekawe, wyniki wskazują, że ankietowani oczekują dość dużej częstotliwości takiej komunikacji. Blisko połowa z nich chciałaby otrzymywać informacje urzędowe kilka razy w miesiącu, a blisko 35 proc. badanych gotowa jest otrzymywać SMS-y z urzędu nawet kilka razy w tygodniu.

– Jak pokazuje nasz raport, mieszkańcy oczekują, że komunikacja SMS-owa z urzędem będzie dobrze zaplanowana i regularna. Takie podejście do tej kwestii to nie tylko odpowiedź na ich potrzeby. Odpowiednie przygotowanie takiej komunikacji buduje zaufanie do instytucji publicznych, ale także zwiększa poczucie bezpieczeństwa obywateli oraz poczucie uczestniczenia w życiu dzielnicy, gminy czy miasta – wskazuje Paweł Witoszek.