e-Doręczenia: Nowa usługa została już uruchomiona

Od 1 stycznia 2025 r. w Polsce powszechnie obowiązują e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Korespondencję w tej formie muszą prowadzić przede wszystkim urzędy i instytucje publiczne, jednak konieczność stosowania doręczeń cyfrowych dotyczy również części przedsiębiorców.

Uruchomienie krajowego systemu e-Doręczeń

Od 1 stycznia 2025 r. można oficjalnie wysyłać i odbierać pisma urzędowe poprzez e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Nowa usługa zapewnia wygodny, tańszy i bezpieczniejszy sposób wymiany korespondencji między instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i obywatelami. Na stronie dedykowanej rozwiązaniu uruchomiono wyszukiwarkę, która pozwala szybko sprawdzić, jakie podmioty używają już e-Doręczeń.

– Wraz z początkiem nowego roku administracja państwowa weszła na wyższy – cyfrowy – poziom. Digitalizacja kolejnej usługi poprzez uruchomienie krajowego systemu e-Doręczeń usprawni pracę podmiotów publicznych, przyczyni się do szybszej wymiany informacji, a w efekcie skróci czas załatwiania spraw urzędowych. Nowoczesna i w pełni elektroniczna komunikacja z obywatelami oraz przedsiębiorcami to cel, do którego dążymy – podkreśla wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.

Kto korzysta z e-Doręczeń

Od początku roku większość urzędów, instytucji i zawodów zaufania publicznego musi udostępnić obywatelom opcję prowadzenia korespondencji poprzez nowy system. Oznacza to zarówno możliwość odbierania, jak i wysyłania doręczeń w formie cyfrowej.

W pierwszym etapie wdrożenia nowego rozwiązania taką formę wymiany korespondencji musi umożliwić większość urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych czy urzędów miast i gmin, a także jednostek publicznych oraz przedstawicieli zaufania publicznego. Docelowo adres oraz skrzynkę do doręczeń elektronicznych muszą posiadać wszystkie podmioty publiczne oraz duża grupa podmiotów niepublicznych.

Warto korzystać z e-Doręczeń

e-Doręczenia to wygodna i szybka forma korespondencji między obywatelami i przedsiębiorcami a instytucjami publicznymi. System pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z tradycyjnym przesyłaniem dokumentów, ponieważ od teraz wszystkie urzędowe pisma i decyzje można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej. Bez potrzeby wizyty na poczcie czy w urzędzie, bez konieczności odbioru awizo, które trafiło do skrzynki podczas nieobecności w domu.

Aby korzystać w nowego rozwiązania, wystarczy założyć adres i skrzynkę do e-Doręczeń. Można to zrobić w kilku prostych krokach, składając wniosek poprzez stronę mObywatel.gov.pl. W tym celu przygotowana została dokładna instrukcja, jak to zrobić. Po aktywacji osobista skrzynka do doręczeń elektronicznych jest dostępna z poziomu komputera lub telefonu w dowolnym miejscu i o każdej porze.