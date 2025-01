Dodatkowy urlop wypoczynkowy zależny od stażu pracy dla tej grupy pracowników: 2 dodatkowe dni po 5 latach. Można zyskać do 10 dni [PROJEKT]

Dodatkowy urlop wypoczynkowy zależny od stażu pracy dla tej grupy pracowników: 2 dodatkowe dni po 5 latach. Można zyskać do 10 dni. Resort rodziny pracuje nad nowelizacją ustawy nadającą nowe uprawnienia opiekunom dzieci w wieku do lat trzech. Co się zmieni?

W poniedziałek, 13 stycznia 2025 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten zakłada m.in. wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależnego od stażu, a także szereg innych uprawnień dla opiekunów dzieci w wieku do lat trzech. W ocenie resortu, projektowane rozwiązania mają przyczynić się do podwyższenia jakości opieki sprawowanej nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i przez opiekunów dziennych. Dzięki projektowanym rozwiązaniom, wzrosnąć ma prestiż wykonywania zawodu opiekuna.

REKLAMA

Ochrona przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym i dziennych opiekunów zatrudnionych przez JST

W projekcie uwzględniono ustanowienie ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Wprowadzenie takiej ochrony zwiększy poczucie bezpieczeństwa opiekunów, szczególnie w sytuacjach potencjalnych zagrożeń czy konfliktów z rodzicami, a wśród społeczeństwa zrówna ich status z nauczycielami wychowania przedszkolnego – wskazano. Projekt zakłada ustanowienie ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych dla opiekunów w żłobku, klubie dziecięcym i dziennych opiekunów, którzy są zatrudnieni przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje publiczne. Projekt zakłada także wprowadzenie regulacji, dzięki której minister właściwy do spraw rodziny, marszałek województwa, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, będą mogli przyznać nagrodę specjalną lub medal osobom sprawującym opiekę w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Zmiana statusu prawnego dziennego opiekuna

Wśród zmian, zaproponowano zmianę statusu prawnego dziennego opiekuna, tak aby stał się formą opieki, która będzie chętniej tworzona przez samorządy, w których nie istnieje żadna forma opieki, a tworzenie i prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest nieopłacalne ze względu na sytuację społeczno-kulturowo-gospodarczą. Chodzi o ułatwienie prowadzenia tej formy opieki oraz o zagwarantowanie większego bezpieczeństwa dzieci znajdujących się pod opieką dziennego opiekuna. W informacjach do projektu wskazano, że obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają prowadzenie dziennych opiekunów w jednej lokalizacji bez limitu ilościowego, co prowadzi do tworzenia quasi- żłobków będących instytucjami kilku dziennych opiekunów, których założenie nie wymaga spełnienia takich norm, jak przy zakładaniu żłobka, czy klubu dziecięcego. Zaproponowano wprowadzenie dwóch form organizacyjnych działalności dziennego opiekuna: dzienny opiekun działający na własny rachunek oraz punkt opieki dziennej, w którym opieka jest sprawowana nad maksymalnie 16 dzieci, w tym samym czasie. Ponadto, projekt będzie zakładał wprowadzenie ograniczenia, że w jednym lokalu opieka może być sprawowana przez maksymalnie 2 dziennych opiekunów. W projekcie uwzględnione zostaną także regulacje stanowiące, że pod opieką dziennego opiekuna może znajdować się do 8 dzieci, jeśli pomaga mu rodzic lub inna osoba posiadające takie kwalifikacje, jak dzienny opiekun.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy zależny od stażu pracy

Projekt zakłada także wprowadzenie dodatkowego urlopu wypoczynkowego zależnego od stażu pracy dla opiekunów w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dla dziennego opiekuna. Dodatkowy urlop wypoczynkowy będzie zależny od stażu pracy i będzie wynosił: po pięciu latach zatrudnienia dwa dni, który będzie wzrastał o dwa dni z każdym przepracowanym okresem wynoszącym pięć lat pracy, aż do osiągnięcia 10 dni.

Dzień dyrektorski na podnoszenie kwalifikacji

W projekcie przewidziano także wprowadzenie obowiązku dla dyrektora żłobka bądź osoby kierującej klubem dziecięcym oraz podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna zwolnienia opiekunów i dziennych opiekunów na osiem godzin w roku od konieczności sprawowania opieki nad dziećmi lub ustalenia dowolnego dnia wolnego (tzw. dnia dyrektorskiego) w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech dla wszystkich opiekunów i dziennych opiekunów jednocześnie, celem odbycia szkoleń podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Inne zmiany

REKLAMA

Projekt zakłada także m.in. przyznanie opiekunom w żłobkach i klubach dziecięcych oraz dziennym opiekunom, którzy są zatrudnieni przez jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje publiczne, zniżek na ulgowe przejazdy kolejowe w wysokości 33 proc. W projekcie znalazły się także zmiany dotyczące wprowadzenie rozwiązań umożliwiających zastępowanie dziennego opiekuna w przypadku, gdy ten przebywa na urlopie lub z innych powodów losowych nie może sprawować opieki nad dziećmi. Dzienny opiekun będzie zobowiązany poinformować rodziców dzieci, nad którymi sprawuje opiekę, o terminie czasowego niesprawowania opieki w związku z wypoczynkiem, nie później niż 30 dni przed jego planowanym rozpoczęciem.

Uwzględnione zostaną także zmiany przepisów dotyczące zapewnienia wyżywienia w żłobku lub w klubie dziecięcym. Chodzi o to, by w ramach rozporządzenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw zdrowia zostały określone grupy produktów zalecane do spożywania przez dzieci w wieku do lat 3, co ma ułatwić instytucjom opieki dobór zdrowych artykułów spożywczych, pozbawionych nadmiaru cukru lub produktów wysoko przetworzonych. Dodatkowo, projekt zakłada ustanowienie 4 kwietnia Dniem Opiekuna Małego Dziecka.

Organem odpowiedzianym za opracowanie projektu jest resort rodziny. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to I kwartał 2025 r.